Nəriman Axundzadənin ilk məşqçisi: “İnanıram ki, ABŞ klubunda da özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək” - FOTO

“Nərimanın yeni komandasında uğurlu olacağına inanırıq”.
Bu sözləri ABŞ-ın “Kolumbus Kryu” klubuna transfer olunan Azərbaycan millisinin futbolçusu Nəriman Axundzadənin ilk məşqçisi Xəyal Abbasov deyib.
22 yaşlı hücumçunun ilk addımlarını “Xəzər Lənkəran”da atdığını xatırladan mütəxəssis onun istedadlı oyunçu olduğunu vurğulayıb: “Nəriman 9 yaşında qardaşım Röyalla birlikdə bizim rəhbərliyimiz altında məşqlərə başlayıb. Həmin dövrdə özündən 2-3 yaş böyüklərlə məşq edirdi. Artıq legioner həyatı yaşayacaq, bu bizi çox sevindirdi. İnanıram ki, ABŞ klubunda da özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək. Hər bir məşqçinin arzusudur ki, yetirməsi xaricdə çıxış etsin”, - deyə o, AZƏRTAC-a açıqlamasında deyib.
O, ABŞ klubuna transferin futbolçu üçün düzgün qərar olduğunu söyləyib:
“Transferlə bağlı baş məşqçi Qurban Qurbanov da artıq münasibət bildirib. O, peşəkar məşqçidir və fikirləri hər zaman bizim üçün önəmlidir. Biz də hesab edirik ki, bu, düzgün qərardır”.
X.Abbasov Nəriman Axundzadənin gənc olmasına baxmayaraq, “Qarabağ”da uğurlu çıxış etdiyini bildirib:
“O, 18 yaşında debüt etdiyi Ağdam klubunda 24 qol vurub, 3 dəfə ölkə çempionu, 1 dəfə kubokun qalibi olub. Avropa Liqasında və Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində oynayıb. İnanırıq ki, yeni komandasında bu uğurların davamı gələcək”.
Qeyd edək ki, Nəriman Axundzadə ilə 2029-cu ilin iyun ayına qədər müqavilə imzalanıb. O, beynəlxalq transfer sertifikatı və viza aldıqdan sonra yeni komandasının düşərgəsinə qoşulacaq.