11 Fevral 2026
AZ

Transfer rekordu artıq Axundzadəyə məxsusdur - FOTO

Futbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 13:17
101
Transfer rekordu artıq Axundzadəyə məxsusdur - FOTO

"Qarabağ" klubunun hücumçusu Nəriman Axundzadə ABŞ təmsilçisi “Kolumbus Kru”ya transfer olunaraq ölkə futbol tarixinin ən bahalı satışına imza atıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 21 yaşlı hücumçu yeni komandası ilə 2029-cu ilə qədər müqavilə bağlayıb. Keçid üçün ödənilən 2,5 milyon avro (5 milyon AZN) məbləğində bonservis əvvəlki rekordu geridə qoyub.

Bununla da uzun illər toxunulmaz qalan göstərici yenilənib. Daha əvvəl rekord 2014/2015 mövsümündə qeydə alınmışdı. Həmin vaxt Deniz Yılmaz 1,8 milyon avroya (3.6 milyon AZN) "Trabzonspor"a transfer olunmuşdu və bu rəqəm illərlə zirvədə qalmışdı.

Axundzadə isə gənc yaşında etdiyi sıçrayışla Azərbaycan futbolunun transfer tarixində yeni səhifə açıb. O, "Qarabağ" forması ilə 127 rəsmi matçda 35 qol vurub, 17 məhsuldar ötürmə edib. Hücumçunun Avropa arenasındakı çıxışları da xarici klubların diqqətini cəlb etmişdi.

Beləliklə, futbolçu karyerasını okeanın o tayında davam etdirəcək və MLS-də yeni çağırışla üz-üzə qalacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Nəriman Axundzadənin ilk məşqçisi: “İnanıram ki, ABŞ klubunda da özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək” - FOTO
14:34
Futbol

Nəriman Axundzadənin ilk məşqçisi: “İnanıram ki, ABŞ klubunda da özünü yaxşı tərəfdən göstərəcək” - FOTO

Xəyal Abbasov ABŞ klubuna transferin futbolçu üçün düzgün qərar olduğunu söyləyib
"Tottenhem"də ayrılıq rəsmiləşdi
14:12
Futbol

"Tottenhem"də ayrılıq rəsmiləşdi

Premyer Liqa təmsilçisi baş məşqçi ilə yollarını ayırdı
Azərbaycan millisinin üzvü Premyer Liqada 100-cü matçına çıxıb
14:06
Azərbaycan futbolu

Azərbaycan millisinin üzvü Premyer Liqada 100-cü matçına çıxıb

25 yaşlı müdafiəçi iki klubun formasını geyinib
“Turan Tovuz” ev oyunlarında qələbə sayına görə tarixə düşüb
13:05
Futbol

“Turan Tovuz” ev oyunlarında qələbə sayına görə tarixə düşüb

Klub Premyer Liqada ilk ev qələbəsini “Kəpəz” üzərində qazanıb
Özbəkistan klubunda qalmaqal: Azyaşlı qızı zorlayan futbolçu transfer edilib
12:53
Futbol

Özbəkistan klubunda qalmaqal: Azyaşlı qızı zorlayan futbolçu transfer edilib

Qanalı yarımmüdafiəçi ağır maddədə ilə mühakimə olunub
“Sabah” 50-ci ev qələbəsini qazandı
12:41
Futbol

“Sabah” 50-ci ev qələbəsini qazandı

Bakı klubu 115-ci matçında yubiley qələbəsini qazandı

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb