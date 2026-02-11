Arauxo Xulian Alvarezi komandada görmək istəyir

İspaniyanın "Barselona" klubunun müdafiəçisi Ronald Arauxo "Atletiko Madrid"in hücumçusu Xulian Alvarez haqqında danışıb və onu dünya səviyyəli forvard adlandırıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, uruqvaylı futbolçu argentinalının keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirib.
“O, möhtəşəm oyunçudur, mənim üçün dünyanın ən yaxşı hücumçularından biridir. Onun hansı keyfiyyətə sahib olduğunu görmək olur. Ən yaxşı futbolçular ən yaxşı klubda oynamalıdır və bu da bizik. Bu, aydındır. Amma bunu etmək və ya qərar vermək mənim işim deyil”.
Məlumata görə, Alvarez son dönəmdə qol qıtlığı yaşasa da, bu amil "Barselona"nın ona olan marağına təsir göstərmir. Argentinalının yayda Robert Lewandovskini əvəzləmək üçün əsas namizəd olduğu bildirilir.