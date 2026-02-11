11 Fevral 2026
AZ

Arauxo bir il yarımlıq çətin dövründən danışıb

Futbol
Xəbərlər
11 Fevral 2026 11:41
83
Arauxo bir il yarımlıq çətin dövründən danışıb

İspaniyanın “Barselona” klubunun müdafiəçisi Ronald Arauxo uzun müddət depressiya və təşvişlə mübarizə apardığını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, futbolçu fasilə götürməsinin səbəbini peşəkar dəstək almaq və ailəsi ilə vaxt keçirmək istəyi ilə izah edib.

Arauxo bunun mənəvi baxımdan vacib olduğunu deyib:

“Mən fasiləni boş yerə götürmədim. Peşəkarlarla işləyə bildim, ailəmlə birlikdə oldum və mənə ruhən lazım olan məhz bu idi. Uzun müddət, bəlkə bir il, bir il yarım özümü yaxşı hiss etmirdim. Güclü qalmağa çalışırdım.

Mən hər şeyi içimdə saxlayanlardanam, amma anlamalısan ki, sənə kömək edə biləcək mütəxəssislər var. Bəzi situasiyalarda ayaqda qalmağın üçün lazım olanı verirlər. Bərpa olunmaq üçün əlimi qaldırıb deməli idim ki, mənimlə nəsə baş verir. Bir il yarım təşvişlə mübarizə apardım, bu da depressiyaya çevrildi və həmin vəziyyətdə oynamağa davam etdim. Bu isə yaxşı çıxışlara kömək etmir, çünki insan özünü yerində hiss etmir”.

Xatırladaq ki, “Çelsi” ilə Çempionlar Liqası oyunundan sonra müdafiəçi psixoloji səbəblərə görə komandasının yeddi qarşılaşmasını buraxmışdı.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Özbəkistan klubunda qalmaqal: Azyaşlı qızı zorlayan futbolçu transfer edilib
12:53
Futbol

Özbəkistan klubunda qalmaqal: Azyaşlı qızı zorlayan futbolçu transfer edilib

Qanalı yarımmüdafiəçi ağır maddədə ilə mühakimə olunub
“Sabah” 50-ci ev qələbəsini qazandı
12:41
Futbol

“Sabah” 50-ci ev qələbəsini qazandı

Bakı klubu 115-ci matçında yubiley qələbəsini qazandı
Neymardan Messiyə xüsusi hədiyyə - FOTO
12:29
Futbol

Neymardan Messiyə xüsusi hədiyyə - FOTO

Braziliyalı ulduz argentinalı dostuna “Santos”un formalarını göndərdi
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının biletlərinin satışa çıxacağı vaxt bəlli olub - VİDEO
12:25
Futbol

UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Nyukasl" matçının biletlərinin satışa çıxacağı vaxt bəlli olub - VİDEO

Ağdam klubundan məlumat verilib
Azərbaycan Premyer Liqasında son 13 ilin rekordu
12:17
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqasında son 13 ilin rekordu

Çempionatın mütləq rekordu 1996-1998-ci illərdə 51 oyunu heç-heçəsiz bitən “Şəfa”ya məxsusdur
Bakıda UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək
12:05
Azərbaycan futbolu

Bakıda UEFA-nın B kateqoriyalı məşqçi kursu keçiriləcək

Kursda iştirak üçün ödəniş məbləği 1000 manat təşkil edir

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 17:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Araz-Naxçıvan"ı 4:1 hesabı ilə məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Araz-Naxçıvan"ın yeganə qolunu Felipe Santos vurub
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
8 Fevral 20:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" səfərdə "Sumqayıt"a 3:2 hesabı ilə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

"Zirə"nin qələbə qolunu 88-ci dəqiqədə Giorgi Papunaşvili vurub
La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb