Ançelotti DÇ-2026-da yeri hazır olan futbolçuların siyahını açıqladı

Braziliya millisinin baş məşqçisi Karlo Ançelotti heyətdə yerini indidən təmin edən futbolçuların adlarını açıqlayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis qarşıdakı Dünya Çempionatı 2026 üçün planlamada bəzi oyunçulara zəmanət verildiyini bildirib.
Siyahıda qapıçı Alisson Bekker, müdafiəçilər Markinyos və Qabriel Maqalyans, yarımmüdafiəçilər Kazemiro və Bruno Gimaraes yer alıblar.
Hücum xəttində isə Vinisius Junior, Estevan, Rafinya, Rodriqo, Matheus Kunya və Qabriel Martinellinin adları var.