“Qarabağ” yenidən qurula bilər

Azərbaycan millisinin sabiq müdafiəçisi Emin Ağayev "Qarabağ"ın müdafiəçisi Elvin Cəfərquliyevin xarici kluba mümkün gedişi barədə danışıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, sabiq futbolçu hesab edir ki, oyunçu karyerasını ölkə xaricində davam etdirmək variantlarını nəzərdən keçirməlidir.
“Mənə Elvinin oyunu xoş gəlir, o, daim inkişaf edir. Əgər onun yaxşı təklifləri varsa, onlar barədə düşünmək lazımdır. Mən hesab edirəm ki, getmək və özünü sınamaq lazımdır. Evə qayıtmaq həmişə mümkündür, amma getmək bəzən gec ola bilər”, - deyə Ağayev futbolinfo.az-a bildirib.
O, həmçinin qeyd edib ki, klub üçün konkret və qaneedici təklif olacağı halda məşqçilər korpusu tərəfindən maneə olmamalıdır. Əgər təklif konkret olacaq və "Qarabağ"ı qane edəcəksə, düşünürəm ki, Qurban Qurbanov ona mane olmayacaq.
“Avrokuboklardakı uğurların əks tərəfi də var - komandanı hissə-hissə aparırlar və sonra heyəti yenidən qurmaq lazım gəlir”, - deyə Ağayev vurğulayıb.