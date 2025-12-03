3 Dekabr 2025
“Viktor Qonçarenko “Neftçi” üçün çox yaxşı variantdır” - Dmitri Kramarenkonun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Futbol
Müsahibə
3 Dekabr 2025 16:43
Belarusiyalı məşqçi Viktor Qonçarenko “Neftçi” klubu üçün çox yaxşı seçimdir.

Bu fikri İdman.Biz-lə söhbətində hazırda Moskva MOİK klubunun qapıçılar üzrə məşqçisi, Azərbaycan millisində də eyni vəzifədə çalışmış və keçmişdə “Neftçi”də həm futbolçu, həm də məşqçi kimi çıxış etmiş Dmitri Kramarenko bildirib.

Kramarenko 2021-ci ildə Moskva klubunda işə başlayıb. Həmin vaxt MOİK-ə rəhbərlik edən şəxs Rusiya mətbuatının məlumatına görə “Neftçi”nin baş məşqçi postuna əsas namizədlərdən biri olan Viktor Qonçarenko idi.

“Viktor Mixayloviç çox yaxşı və tələbkar mütəxəssisdir, işini əla bilir. Onun fəlsəfəsi müasir kombinasiyalı futboldur. Məşqçinin işləyəcəyi material - komandanın potensialı - çox vacibdir. Əgər onun dəvəti baş tutsa və rəhbərlik onun bütün şərtlərini yerinə yetirsə, eləcə də ona vaxt versə, nəticə mütləq olacaq”, - deyə Kramarenko bildirib.

Onun fikrincə, Viktor Qonçarenkonun Azərbaycan futboluna tez uyğunlaşması çətin olmayacaq.

“Son illərdə rusiyalı mütəxəssislər Murad Musayev və Vasili Berezutski çempionatımızda yaxşı təsir bağışlayıblar. Buna görə də mentalitet baxımından burada hər şey uyğun gəlməlidir. Düşünürəm ki, adaptasiya çox tez keçəcək. Odur ki, Viktor Qonçarenkonun ‘Neftçi’ üçün çox yaxşı variant olduğunu hesab edirəm”, - Kramarenko vurğulayıb.

Moskva MOİK-nin qapıçılar üzrə məşqçisi həmçinin ümumilikdə “Neftçi” klubundakı vəziyyətə də münasibət bildirib.

“Son on ildə, yəqin ki, mənim orada çalışdığım vaxtlardan etibarən - “Neftçi”də həm yerli, həm də legioner - çoxlu sayda məşqçi dəyişib. Hesab edirəm ki, komandada klub prezidenti ilə baş məşqçi arasında sintez olmalıdır. Rəhbərlik tərəfindən dəqiq tapşırıqlar, peşəkar məşqçilər korpusu və keyfiyyətli futbolçuların alınması üçün uyğun maliyyə imkanları olmalıdır.

Həmçinin vacibdir ki, klubda hər mövqedə öz işinin peşəkarları çalışsın. “Neftçi”yə belə balans əldə etməyi arzulayıram, onda nəticə də olacaq”, - Kramarenko əlavə edib.

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

