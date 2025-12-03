Arda Gülerin adı Mbappe, Holand və Messi ilə eyni siyahıda

“The Athletic” nəşrinin 2026 Dünya Çempionatə öncəsi hazırladığı “turnirin ən yaxşı 100 futbolçusu” siyahısında Türkiyə milli komandasından təkcə bir futbolçu yer alıb: 20 yaşlı Arda Güler.
İdman.Biz xəbər verir ki, Arda Güler siyahıda 30-cu sırada yer alıb. Onun siyahıya daxil edilməsində hazırkı forması, milli komanda üçün rolu, bazar dəyəri və perspektivi nəzərə alınıb.
Məqalədə vurğulanır ki, gənc yarımmüdafiəçi incə pasları və kreativ oyun tərzi ilə seçilir və əgər Türkiyə millisi play-off mərhələsini keçə bilsə, Arda Güler 2026 Dünya Çempionatında böyük rol oynaya bilər.
Siyahının ilk onluğuna daxil olun futbolçular isə bunlardır:
Kilian Mbappe, Erlinq Holand, Lamin Yamal, Harri Keyn, Pedri, Jud Bellinqem, Vinisius Junior, Lionel Messi, Kevin De Bruyne və Donnarumma.
Qeyd edək ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin "Globe Soccer Awards" təşkilatı da 2025-ci il üçün müxtəlif nominasiyalarda iştirakçıların final siyahılarını açıqlayıb.