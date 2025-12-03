3 Dekabr 2025
“Zirə”nin legioneri: “Azarkeşlərin provakasiyası məni daha çox motivasiya edir” - MÜSAHİBƏ

3 Dekabr 2025 14:42
“Futbolda bu cür halları sevirəm. Azarkeşlərin müəyyən provakasiya etməsi filan, oyunun gedişində məni daha çox motivasiya edir”.

Bunu “Zirə”nin futbolçusu Junior Martins sport24.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində “Neftçi”ni məğlub etdiniz. Oyunla bağlı fikilərinizi bölüşərdiniz...

- Çətin matç olacağını bilirdik. Amma eyni zamanda növbəti mərhələyə adlayacağımıza da inanırdıq. Bütün kollektivə təşəkkür edirəm ki, sona qədər vuruşduq. Növbəti mərhələyə də adlaya bildik. Hazırkı vəziyyətdə demək olar ki, çox az vaxtımız var. Çünki çempionatda da bir gərgin oyun bizi gözləyir. Şənbə günü “Qarabağ”a qarşı matça çıxacağıq. Yaxşı bərpa olub, o qarşılaşma ilə bağlı düşünməliyik.

- Bu, sizin komandanıza olan inamla bağlı idi, yoxsa son zamanlarda “Neftçi”nin uğursuz çıxışı ilə bağlıdır?

- Yox, deməzdim. “Neftçi”nin necə böyük komanda olduğunu bilirik. Keyfiyyətli futbolçulardan təşkil olunmuş kollektivdir. Amma eyni zamanda biz də öz gücümüzə bələdik. Yaxşı təşkilatlanmış komandayıq. Bu qələbədə məşqçi amili də çox böyük rol oynadı. Rəşad Sadıqov bizi bu oyuna çox yaxşı hazırlamışdı. Məhz buna görə də növbəti mərhələyə inanırdıq.

- Oyun əlavə vaxta gedəndə, nə düşünürdüz, oyunun taleyini əlavə vaxtda həll etmək, yoxsa Tyaqo Silvaya güvənirdiz deyə, penaltiləri istəyirdiz?

- Biz bu oyuna əvvəlcədən hazır idik. Daha dəqiq desəm, bu oyunda baş verəcək istənilən ssenarini göz önünə almışdıq. Fərqi yoxdur, 90 dəqiqədə olsun, əlavə vaxt və ya penaltilər seriyası... Təbii ki, bizim çox keyfiyyətli qapıçımız var. “Neftçi” ilə matçda əlavə vaxtda fərqləndik. Amma oyun penaltilərə getsəydi də, əminəm ki, Tyaqo bizə çox kömək olacaqdı. Sırf penaltilər seriyasından sonra da növbəti mərhələyə adlayan tərəf biz olacaqdıq. Buna çox inanıram.

- Qol vurduqdan sonra “Neftçi” azarkeşləri ilə aranızda nə baş verdi? Sanki onların provakasiyalarına acıq verirdiniz...

- Futbolda bu cür halları sevirəm. Azarkeşlərin müəyyən provakasiya etməsi filan, oyunun gedişində məni daha çox motivasiya edir. Şükürlər olsun ki, bu cür şeydən sonra artıq qolumu vurdum.

- Həftəsonu “Qarabağ”la oynayacaqsınız. “Neftçi” ilə kubokdakı ağır oyundan sonra bu görüşə hazırlaşmağa güc qalacaq?

- Rəqibin gücünü bilirik, çempionatımızın liderinə qarşı oynayacağıq. Amma düşünmürəm ki, hansısa yorğunçuluqdan söhbət getsin. Çünki 3 gün vaxtımız var, bu vaxtda yaxşı bərpa olub, layiqli mübarizə apara bilərik.

