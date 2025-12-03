3 Dekabr 2025
AZ

“Lokomotiv” və “Rostov”un keçmiş futbolçusu İso Kanyendanın ölüm xəbərləri yalan çıxdı

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 14:30
36
“Lokomotiv” və “Rostov”un keçmiş futbolçusu İso Kanyendanın ölüm xəbərləri yalan çıxdı

Rusiyanın “Lokomotiv” və “Rostov” futbol klublarının formasını geyinmiş keşmiş futbolçu İso Kanyendanın ölümü ilə bağlı yayılan informasiya yalan çıxıb.

İdman.Biz KP.ru-ya istinadən xəbər verir ki, İ.Kanyendanın ölümü ilə bağlı xəbəri yerli “Luntha Television” telekanalı yayıb.

Lakin bu gün telekanal məlumatını təkzib edib və futbolçunun ailəsindən, eləcə də tamaşaçılardan üzr istəyib.

Dəqiqləşdirilən məlumata görə, Kanyenda hazırda Böyük Britaniyada qaraciyər xərçəngindən müalicə alır. Onun rəsmi nümayəndələri vəziyyətinin ağır olduğunu təsdiqləyib, lakin futbolçunun xəstəliklə mübarizəsini davam etdirdiyini bildiriblər.

Kanyendanın karyerası bir neçə Rusiya klubu ilə bağlı olub. O, “KamAZ”, Volqoqrad “Rotor” kimi komandaların formasını geyinib, 2005-ci ildə isə Moskva “Lokomotiv”i ilə Rusiya çempionatının bürünc medalını qazanıb. Futbolçu idman karyerasını 2017-ci ildə Malavinin “Be Forward Wanderers” klubunda başa vurub.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“İnter Mayami” braziliyalı ulduzun transferini rədd etdi
15:55
Futbol

“İnter Mayami” braziliyalı ulduzun transferini rədd etdi

ABŞ təmsilçisi MSN triosunu bərpa etmək niyyətində deyil
Arda Gülerin adı Mbappe, Holand və Messi ilə eyni siyahıda
15:35
Futbol

Arda Gülerin adı Mbappe, Holand və Messi ilə eyni siyahıda

2026 Dünya Çempionatı üçün “Ən yaxşı 100 oyunçu” siyahısı açıqlanıb
“Qarabağ”ın futbolçusu Kevin Medina artıq məşqlərə qayıdıb - VİDEO
15:28
Futbol

“Qarabağ”ın futbolçusu Kevin Medina artıq məşqlərə qayıdıb - VİDEO

Oyunçu hazırda özünü yaxşı hiss edir
Mateuş Koxalski yeddi milyon avro ilə “Qarabağ”dan ayrılacaq?
15:04
Futbol

Mateuş Koxalski yeddi milyon avro ilə “Qarabağ”dan ayrılacaq?

O, bu mövsüm 15 oyuna çıxıb və beş dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb
“Ən yaxşı hücumçu” kateqoriyası üzrə səkkiz finalçı müəyyənləşib
14:52
Futbol

“Ən yaxşı hücumçu” kateqoriyası üzrə səkkiz finalçı müəyyənləşib

“Globe Soccer Awards-2025”: Dünyanın ən yaxşı klubu, hücumçusu, yarımmüdafiəçisi və məşqçisi üzrə finalçıların tam siyahısı açıqlandı
“Zirə”nin legioneri: “Azarkeşlərin provakasiyası məni daha çox motivasiya edir” - MÜSAHİBƏ
14:42
Futbol

“Zirə”nin legioneri: “Azarkeşlərin provakasiyası məni daha çox motivasiya edir” - MÜSAHİBƏ

Junior Martins bildirib ki, “Neftçi”nin necə böyük komanda olduğunu bilirik

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb