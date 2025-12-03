AFCON 2025-in ən güclü futbolçuları kimlərdir? Salah, Hakimi və digər super ulduzlar açıqlanıb - FOTO

PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimi, “Qalatasaray”ın hücumçusu Viktor Osimhen, “Mançester Yunayted”in hücumçusu Brayan Mbeumo və Misir millisinin ulduzu Məhəmməd Salah bu qış keçiriləcək Afrika Millətlər Kubokunun ən böyük simaları olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, qitənin ən böyük turniri 21 dekabr 2025-ci ildə başlayacaq və 18 yanvaradək davam edəcək. Yarış Mərakeşdə altı şəhər və doqquz stadionda təşkil olunacaq.
Hakimi - ev sahibinin aparıcı fiquru
2022 Dünya Çempionatında yarımfinal mərhələsinə qədər irəliləyən Mərakeş ötən AFCON-u 1/8 finalda başa vurmuşdu. Bu dəfə evdə oynayacaqları turnirdə onların əsas ümid yeri məhz Əşrəf Hakimidir.
PSJ-nin sürətli və universal sağ cinah müdafiəçisi Mərakeşin həm müdafiə sabitliyinin, həm də sürətli hücum keçidlərinin təməl oyunçusudur. O, həmçinin Salah və Osimhenlə birlikdə 2025 Afrika İlin Futbolçusu mükafatının 3 finalçısından biridir.
Nigeriyanın iki güc mərkəzi: Lukman və Osimhen
İtaliyanın “Atalanta” komandasının hücumçusu Ademola Lukman - 2024 Afrika İlin Futbolçusu - “Super Qartallar”ın əsas yaradıcı gücüdür. 2023 finalında məğlubiyyət yaşayan Nigeriya bu dəfə kuboku geri qaytarmaq niyyətindədir.
“Qalatasaray”ın ulduzu Viktor Osimhen isə turnirin ən təhlükəli hücumçularından biri hesab olunur. O, bu mövsüm 12 oyunda 9 qol vurub, lakin Konqo ilə oyunda aldığı zədə səbəbindən durumu sual altındadır. Turnirdə iştirak edəcəyi halda Nigeriyanın dördüncü AFCON titulunu qazanmaq şansı ciddi şəkildə artır.
Brayan Mbeumo - Kamerunun yeni lideri
İngiltərənin “Mançester Yunayted” klubunun hücumçusu Brayan Mbeumo son AFCON-u zədə səbəbindən buraxmışdı. Kamerunun bu dəfə ona böyük ümidləri var.
Mbeumo milli komandada 27 oyun keçirib və 7 qol vurub. Bu turnir onun milli səviyyədə ilk böyük titul qazanmaq şansı ola bilər.
Məhəmməd Salah - Misirin idman siması
“Liverpul”un ulduzu Məhəmməd Salah Misirlə birlikdə yenidən Afrika çempionluğuna oynayacaq. Yeddi dəfə AFCON qazanmış Misir turnirin ənənəvi favoritidir.
Tarixi rəqəmlər
- Cari çempion: Fil Dişi Sahili (2023, 2:1 - Nigeriya).
- Rekordçu: Misir (7 titul).
- AFCON tarixinin bombardiri: Samuel Eto’o – 18 qol.
- Əfsanələr: Didye Droqba, Sadio Mane və başqaları.