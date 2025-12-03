3 Dekabr 2025
AZ

AFCON 2025-in ən güclü futbolçuları kimlərdir? Salah, Hakimi və digər super ulduzlar açıqlanıb - FOTO

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 14:18
15
AFCON 2025-in ən güclü futbolçuları kimlərdir? Salah, Hakimi və digər super ulduzlar açıqlanıb - FOTO

PSJ-nin müdafiəçisi Əşrəf Hakimi, “Qalatasaray”ın hücumçusu Viktor Osimhen, “Mançester Yunayted”in hücumçusu Brayan Mbeumo və Misir millisinin ulduzu Məhəmməd Salah bu qış keçiriləcək Afrika Millətlər Kubokunun ən böyük simaları olacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, qitənin ən böyük turniri 21 dekabr 2025-ci ildə başlayacaq və 18 yanvaradək davam edəcək. Yarış Mərakeşdə altı şəhər və doqquz stadionda təşkil olunacaq.

Hakimi - ev sahibinin aparıcı fiquru
2022 Dünya Çempionatında yarımfinal mərhələsinə qədər irəliləyən Mərakeş ötən AFCON-u 1/8 finalda başa vurmuşdu. Bu dəfə evdə oynayacaqları turnirdə onların əsas ümid yeri məhz Əşrəf Hakimidir.
PSJ-nin sürətli və universal sağ cinah müdafiəçisi Mərakeşin həm müdafiə sabitliyinin, həm də sürətli hücum keçidlərinin təməl oyunçusudur. O, həmçinin Salah və Osimhenlə birlikdə 2025 Afrika İlin Futbolçusu mükafatının 3 finalçısından biridir.

Nigeriyanın iki güc mərkəzi: Lukman və Osimhen
İtaliyanın “Atalanta” komandasının hücumçusu Ademola Lukman - 2024 Afrika İlin Futbolçusu - “Super Qartallar”ın əsas yaradıcı gücüdür. 2023 finalında məğlubiyyət yaşayan Nigeriya bu dəfə kuboku geri qaytarmaq niyyətindədir.
“Qalatasaray”ın ulduzu Viktor Osimhen isə turnirin ən təhlükəli hücumçularından biri hesab olunur. O, bu mövsüm 12 oyunda 9 qol vurub, lakin Konqo ilə oyunda aldığı zədə səbəbindən durumu sual altındadır. Turnirdə iştirak edəcəyi halda Nigeriyanın dördüncü AFCON titulunu qazanmaq şansı ciddi şəkildə artır.

Brayan Mbeumo - Kamerunun yeni lideri
İngiltərənin “Mançester Yunayted” klubunun hücumçusu Brayan Mbeumo son AFCON-u zədə səbəbindən buraxmışdı. Kamerunun bu dəfə ona böyük ümidləri var.
Mbeumo milli komandada 27 oyun keçirib və 7 qol vurub. Bu turnir onun milli səviyyədə ilk böyük titul qazanmaq şansı ola bilər.

Məhəmməd Salah - Misirin idman siması
“Liverpul”un ulduzu Məhəmməd Salah Misirlə birlikdə yenidən Afrika çempionluğuna oynayacaq. Yeddi dəfə AFCON qazanmış Misir turnirin ənənəvi favoritidir.

Tarixi rəqəmlər
- Cari çempion: Fil Dişi Sahili (2023, 2:1 - Nigeriya).
- Rekordçu: Misir (7 titul).
- AFCON tarixinin bombardiri: Samuel Eto’o – 18 qol.
- Əfsanələr: Didye Droqba, Sadio Mane və başqaları.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Almaniya kubokunda 16 yaşında fərqlənən futbolçu Bellinqemin rekordunu üstələdi
13:06
Futbol

Almaniya kubokunda 16 yaşında fərqlənən futbolçu Bellinqemin rekordunu üstələdi

Kennet Ayxhorn Almaniya kubokunda 16 yaş 128 günündə fərqlənib
“Neftçi”nin legioneri: “Bu mövsüm nəsə əldə edəcəyik” - MÜSAHİBƏ
12:42
Futbol

“Neftçi”nin legioneri: “Bu mövsüm nəsə əldə edəcəyik” - MÜSAHİBƏ

Sessi Dalmeyda bildirib ki, bu oyunda uduzmağı layiq deyildik
Dani Olmo ağır zədə alıb, üç həftə oynamayacaq
12:30
Futbol

Dani Olmo ağır zədə alıb, üç həftə oynamayacaq

Yarımmüdafiəçi qarşıdakı dörd oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək
Rafinya “Barselona”nı dirçəldir: geri dönüşlərin memarı yenidən səhnədə - VİDEO
11:54
Futbol

Rafinya “Barselona”nı dirçəldir: geri dönüşlərin memarı yenidən səhnədə - VİDEO

Zədədən qayıdan braziliyalı ulduz komandanın pressinqini, ritmini və psixoloji üstünlüyünü tam şəkildə bərpa edib
“Neftçi” tarixinin antirekordunu müəyyənləşdirib
11:27
Futbol

“Neftçi” tarixinin antirekordunu müəyyənləşdirib

10 dəfə yarımfinalda dayanan “Neftçi” 11 dəfə final iştirakçısı olub
Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib
11:03
Futbol

Türkiyə kubokunda ağır məğlubiyyətdən sonra klubun prezidenti istefa verib

“Sakaryaspor” öz meydanında böyük hesabla uduzub

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO
30 Noyabr 16:26
Futbol

“Şamaxı” - “Sumqayıt” oyununda baş məşqçilərin qırmızı vərəqə almasına səbəb olan epizodlar - VİDEO

Qonaqların bərabərlik qolundan sonra məşqçilər korpusu arasında mübahisə düşüb