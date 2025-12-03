3 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycanlı futbolçu: “Komanda yoldaşım köynəyi anamın ildönümü münasibətilə hazırlatdırmışdı”

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 16:07
40
Azərbaycanlı futbolçu: “Komanda yoldaşım köynəyi anamın ildönümü münasibətilə hazırlatdırmışdı”

Azərbaycan millisinin üzvü Sevinc Cəfərzadənin “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirində Banqladeşlə oyunda vurduğu qoldan sonra nümayiş etdirdiyi könəyi komanda yoldaşı hazırlatdırıb.

Bunu “Report”a açıqlamasında hücumçu özü bildirib.

O, bütün uğurlarını anasına həsr etdiyini söyləyib:

“Çox mehriban və diqqətcil komanda yoldaşlarım var. Bir dəfə Manə Mollyeva və Kristina Bakarandze ilə söhbət zamanı anamın ildönümünün yaxınlaşdığını və üzərində “Analar heç vaxt ölmür, sən həmişə qəlbimdəsən!” sözləri yazılan köynək hazırlatdırmaq istədiyimi dedim. Kristina xəbərim olmadan arzumu gerçəkləşdirdi. Bundan yalnız toplanış vaxtı xəbər tutdum. O, mənə “qol vur və bu köynəyi aç” dedi. Allah qismət etdi, qol vurdum və anama həsr etdim. Ümumiyyətlə, bütün uğurlarımı anama həsr edirəm. Vəfatından sonra ruhunu şad etməyə çalışıram. Həyatda ikən özü, vəfatından sonra ruhu daim motiovasiya mənbəyimdir. Qoldan sonra emosiyalarımı cilovlamaq istəsəm də, alınmadı və göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Nə qədər ağır olsa da, toparlanıb oyuna davam etdim”.

Futbolçu turnirlə bağlı təəssüratlarını da bölüşüb:

“İlk dəfə idi FIFA bayrağı altında təşkil edilən turnirə dəvət aldıq. Bu bizim üçün həm böyük təcrübə, həm də çox maraqlı idi. Hədəfimiz turnirin qalibi olmaq idi və istəyimizə çatdıq. Dörd gün ərzində iki oyun keçirdik və sonda futbol ictimaiyyətimizi, azarkeşlərimizi sevindirə bildik. Turnir çox yaxşı təşkil olunmuşdu. Ümumiyyətlə, qadın futboluna maraq da fərqli idi. Tribunalarda minlərlə azarkeş görmək olardı. Həmçinin medianın diqqəti böyük idi. Bu hal məni çox sevindirdi. Futbolun bəzəyi azarkeşlərdir. Çox istərdim ki, DÇ-2027-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində martın 3-də Bakıda qarşılşacağımız Şimali Makedoniya ilə matçda azarkeşlərimiz yanımızda olsunlar, bizi dəstəkləsinlər”.

Qeyd edək ki, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu Azərbaycan millisi Banqladeşdə keçirilmiş “FIFA Tri Nations Women”s Football Series 2025” turnirinin qalibi adını qazanıb. Komanda Mlayziyanı 2:0, meydan sahiblərini 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir
17:25
Futbol

Katalonlar 15 yaşlı JJ Qabrielə görə hərəkətə keçdi - “Mançester Yunayted” istedadını əldən vermək istəmir

10 oyuna 10 qol vuran hücumçu ilə Amorim şəxsən görüşüb
Sumqayıtda “Məktəbli Kuboku”na start verilib
17:13
Futbol

Sumqayıtda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Yarışda ümumilikdə 42 məktəbin komandası qüvvəsini sınayacaq
Serbiya klubu Azərbaycan millisinin futbolçusunu birdəfəlik transfer etmək istəyir
17:01
Futbol

Serbiya klubu Azərbaycan millisinin futbolçusunu birdəfəlik transfer etmək istəyir

İslam Həsənov oyun praktikası qazanmaq üçün bu ilin əvvəlində "Srvena Zvezda"dan icarə əsasında “Qrafiçar”a keçib
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha iki iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİR + VİDEO
16:49
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha iki iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİR + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində iki görüş baş tutub
“Viktor Qonçarenko “Neftçi” üçün çox yaxşı variantdır” - Dmitri Kramarenkonun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ
16:43
Futbol

“Viktor Qonçarenko “Neftçi” üçün çox yaxşı variantdır” - Dmitri Kramarenkonun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

Məşhur belarusiyalı mütəxəssislə çalışmış Dmitri Kramarenko “Neftçi”nin baş məşqçi postuna namizədlərdən biri barədə fikirlərini bölüşüb
Məqsəd İsayev: “Qış fasiləsindən sonra daha yaxşı olacağımıza inanıram”
16:31
Futbol

Məqsəd İsayev: “Qış fasiləsindən sonra daha yaxşı olacağımıza inanıram”

“Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz” matçı dekabrın 4-də keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib