Serbiya klubu Azərbaycan millisinin futbolçusunu birdəfəlik transfer etmək istəyir

Serbiyanın “Qrafiçar” klubu U-19 komandasında çıxış edən 17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin üzvü İslam Həsənovu birdəfəlik transfer etmək istəyir.
Bu barədə AZƏRTAC-a hücumçu özü məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, “Qrafiçar” yayda yeni müqavilə təklif etməyə hazırlaşır: “Klub rəhbərliyi performansımdan razı qaldığı üçün məni komandada saxlamaq istəyir. Lakin müqavilə əsasında məxsus olduğum "Srvena Zvezda" klubu özümü yaxşı tərəfdən göstərəcəyim halda bu qış və ya yayda komandaya qaytaracağını söyləyib. Hələlik rəsmi anlaşma yoxdur”.
Xatırladaq ki, İslam Həsənov oyun praktikası qazanmaq üçün bu ilin əvvəlində "Srvena Zvezda"dan icarə əsasında “Qrafiçar”a keçib.