Sumqayıtda “Məktəbli Kuboku”na start verilib - İdman və Biz
3 Dekabr 2025
AZ

Sumqayıtda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

Futbol
Xəbərlər
3 Dekabr 2025 17:13
13
Sumqayıtda “Məktəbli Kuboku”na start verilib

AFFA ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Məktəbəqədər və Ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində Sumqayıt üzrə “Məktəbli Kuboku” turnirinə start verilib.

İdman.Biz AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, açılış mərasiminin ardından ilk oyunlar keçirilib.

Yarışda yeddinci sinif oğlanlar, beşinci sinif oğlan və qızlar olmaqla ümumilikdə 42 məktəbin komandası qüvvəsini sınayacaq.

Daxili birincilik başa çatdıqdan sonra hər üç qrup üzrə çempion komanda rayonu bölgə yarışlarında - Regional finallarda təmsil edəcək.

Qeyd edək ki, “Məktəbli Kuboku” turnirinin təşkilində əsas məqsəd məktəblilər arasında futbolun kütləviliyini artırmaq, sağlam həyat tərzini təbliğ etmək və uşaqlarda komanda ruhunun formalaşmasına töhfə verməkdir. Layihə çərçivəsində ölkənin bütün bölgələrində məktəblər arasında yarışlar keçiriləcək, qaliblər respublika birinciliyində qüvvələrini sınayacaqlar.

