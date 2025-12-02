2 Dekabr 2025
AZ

Şlotterbekə İspaniyadan iki müştəri var

Futbol
Xəbərlər
2 Dekabr 2025 14:45
14
Şlotterbekə İspaniyadan iki müştəri var

Almaniyanın “Borussiya Dortmund” klubunda çıxış edən Niko Şlotterbek 2027-ci ildə komandadan ayrılacaq futbolçular siyahısına düşə bilər - onunla uzadılması təklif olunan müqavilə uzadılmayıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, 26 yaşlı mərkəz müdafiəçisi illik maaşın 2,5 milyon avrodan (6 750 000 AZN) 8 milyon avroya (21 600 000 AZN) qalxması təklifinə rədd cavabı verib və danışıqlar hazırda dayanıb.

“Dortmund” rəhbərliyi daxili rəqiblərə satmaqdan imtina etdiyi üçün, böyük ehtimalla o, karyerasını xaricdə davam etdirəcək.

Mənbələr bildirir ki, “Barselona” sol ayaq zərbəli mərkəz müdafiəçisi axtarışındadır və Şlotterbek bu profilə tam uyğundur. Onun Almaniya milli komandasında debütünü həyata keçirən baş məşqçi Hansi Flik də futbilçunun keyfiyyətlərini yaxşı bilir.

Eyni zamanda, İspaniyanın “Real Madrid” və Almaniyanın “Bayern Münhen” klubları da Şlotterbeklə ciddi maraqlanır. Bu da o deməkdir ki, 2027-ci ildə müdafiəçinin transferi uğrunda ciddi rəqabət yaranacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Tyaqo Silvanın oğlu “Çelsi”də debütə hazırlaşır
14:58
Futbol

Tyaqo Silvanın oğlu “Çelsi”də debütə hazırlaşır

17 yaşlı İsaqo Silvanın ilk peşəkar müqaviləsi imzalanıb
Holandı Messi və Ronaldudan üstün tutub iddialı açıqlama verdi - FOTO
14:52
Futbol

Holandı Messi və Ronaldudan üstün tutub iddialı açıqlama verdi - FOTO

Bredli Rayt-Fillips dünyanın ən yaxşı futbolçusu olmaq üçün oyunda Messi kimi görünməyin vacibliyini deyib
Mateuş Koxalski “Qarabağ”dan ayrılır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
14:38
Futbol

Mateuş Koxalski “Qarabağ”dan ayrılır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Onun qış transfer pəncərəsində Almaniya klubuna transfer olacağı iddia olunub.
“Arsenal” Kintero əkizləri ilə razılığa gəlib - FOTO
14:35
Futbol

“Arsenal” Kintero əkizləri ilə razılığa gəlib - FOTO

Ekvadorlu 16 yaşlı Edvin və Holqer Kintero qardaşları komandaya 2027-ci ildə qoşulacaq
Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu saxlanılıb
14:26
Futbol

Türkiyə millisinin sabiq futbolçusu saxlanılıb

O, "Fənərbağça" ilə 2, "Beşiktaş"la 1 dəfə ölkə çempionu olub
İspaniya Superkubokunda məşq: “Barselona” və “Real” rəqibləri ilə üç tur əvvəldən qarşılaşacaqlar - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
14:11
Futbol

İspaniya Superkubokunda məşq: “Barselona” və “Real” rəqibləri ilə üç tur əvvəldən qarşılaşacaqlar - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ

Kataloniyalılar çempionatda liderliyi ələ keçirib və üstünlüyü artırmağa çalışacaqlar

Ən çox oxunanlar

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
30 Noyabr 19:02
Cüdo

Cüdoçumuz Uşanqi Kokauri bürünc medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz üçüncü yer uğrunda görüşdə Niderland idmançısı Yur Spaykersi ipponla məğlub edib
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”yə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 18:58
Futbol

“Qarabağ” “Karvan-Yevlax”a qalib gələrək liderliyini möhkəmləndirib - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib