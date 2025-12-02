“Qəbələ”nin legioneri: “Bu qələbəyə çox ehtiyacımız var idi”

“Qəbələ” Premyer Liqanın XIII turunda “Araz-Naxçıvan”ı məğlub edib - 2:1. “Qırmızı-qaralar” bununla çempionatda ikinci qələbəsini qazanıb.
Komandanın qələbə qolunu vuran “Qəbələ”nin futbolçusu Adriel Ba Loua matçı şərh edib.
“Oyundan bir gün əvvəl klubun prezidenti ilə çox yaxşı görüşümüz oldu. Belə çətin anlarda dəstək görmək gözəl hissdir. İkinci qələbəmiz oldu, amma daha çoxunu qazana bilərdik. Yaxşı oynayırıq, amma kiçik, fərdi səhvlərdən uduzuruq. “Araz-Naxçıvan”la matçda cəsarətli və qətiyyətli oynadıq. Bu matçda bizə gələcək üçün lazım olan bütün elementlər var idi” - deyə o, futbolpress.az-a açıqlamasında deyib.
Vinger qələbə qolunu vurmasıyla bağlı bunu söylədi:
“Vacib olan komandanın yaxşı nəticələr qazanmasıdır. Kimin qol vurmasının önəmi yoxdur. Bu qələbəyə çox ehtiyacımız var idi. İndi daha ümidli və inamlıyıq. Qolumla kömək etdimsə, nə xoş mənə”.
Afrikalı futbolçu komandanın nəticələrini dəyərləndirdi:
“Meydanda maksimumu etməyə çalışırıq. Çox matçda yaxşı oynasaq da, uduzmuşuq. Bəzən bəxtsizlik də olur. Lakin ümidsizliyə qapılmırıq. “Araz-Naxçıvan”la oyunda nələrə qadir olduğumu göstərdik. İndi isə davam etməliyik”.
Daha əvvəl Fransada “Lill”, “Kan”, Polşada “Lex”, Çexiyada “Karvina”, “Viktoriya” kimi klublarda çıxış edən Ba Loua Azərbaycan çempionatı haqda təəssüratlarını da bölüşdü:
“Premyer Liqada yaxşı oyunçular, yaxşı komandalar var. Kənardan nələrsə asan görünə bilər, amma içində olanda fərqli mənzərə yaranır. Liqaları fərqləndirməyi xoşlamıram. Çünki hər çempionatın özünəməxsusluğu var. Futboldur və hər kəsin bir istəyi var, o da qələbə. Futbolda fərqli təcrübələr yaşamaq gözəldir. “Qəbələ”də oynamaqdan zövq alıram”.