London derbisində xallar yarı bölündü - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının XIII turunda “Çelsi” “Arsenal”ı qəbul edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, gərgin başlayan oyunun 38-ci dəqiqəsində “Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Moises Kaisedo qırmızı vərəqə alaraq meydanı tərk edib.
Azlıqda qalmış “Çelsi” matçın 48-ci dəqiqəsində Trevoh Çalobahın qolu ilə hesabda irəli çıxıb.
“Arsenal”ın bərabərlik qolunu 59-cu dəqiqədə Mikel Merino vurub. Oyun bu hesabla da başa çatıb.
“Arsenal” xalını 30-a yüksəltdi və ən yaxın izləyicisi “Mançester Siti” ilə xal fərqini 5-ə çatdırdı. “Çelsi” isə xalını 24-ə qaldıraraq 3-cü pillədə qərarlaşdı.