Sevilya derbisi qalmaqalla yadda qaldı - VİDEO

İspaniya La Liqasının XIV turunda keçirilən “Sevilya” - “Real Betis” derbisi həm meydandakı gərginlik, həm də tribunadakı hadisələrlə diqqət çəkib.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Ramon Sançes Pizjuan” stadionunda baş tutan görüşün ilk yarısı qolsuz keçib.
İkinci hissədə isə qonaqlar Batista Mendinin kobud səhvindən maksimum yararlanıblar. Topu ələ keçirən “Real Betis” 54-cü dəqiqədə Pablo Fornalsın qolu ilə hesabı açıb.
69-cu dəqiqədə Altimira fərqi iki topa yüksəldib və oyun qonaqların nəzarətinə keçib.
Matçın sonuna 2 dəqiqə qalmış tribunadan meydana yad əşyalar atıldığı üçün hakim oyunu dərhal dayandırıb və komandaları paltardəyişmə otağına göndərib. Təhlükəsizlik tədbirlərindən sonra təxminən 15 dəqiqəlik fasilə verilib.
Görüş qaldığı yerdən bərpa olunub və “Real Betis” derbini 2:0 hesabı ilə qazanaraq xallarını 24-ə yüksəldib. “Sevilya” isə 16 xalda qalıb.
