Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Sevilya derbisi qalmaqalla yadda qaldı - VİDEO - İdman və Biz
30 Noyabr 2025
AZ

Sevilya derbisi qalmaqalla yadda qaldı - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 22:15
37
Sevilya derbisi qalmaqalla yadda qaldı - VİDEO

İspaniya La Liqasının XIV turunda keçirilən “Sevilya” - “Real Betis” derbisi həm meydandakı gərginlik, həm də tribunadakı hadisələrlə diqqət çəkib.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Ramon Sançes Pizjuan” stadionunda baş tutan görüşün ilk yarısı qolsuz keçib.

İkinci hissədə isə qonaqlar Batista Mendinin kobud səhvindən maksimum yararlanıblar. Topu ələ keçirən “Real Betis” 54-cü dəqiqədə Pablo Fornalsın qolu ilə hesabı açıb.

69-cu dəqiqədə Altimira fərqi iki topa yüksəldib və oyun qonaqların nəzarətinə keçib.

Matçın sonuna 2 dəqiqə qalmış tribunadan meydana yad əşyalar atıldığı üçün hakim oyunu dərhal dayandırıb və komandaları paltardəyişmə otağına göndərib. Təhlükəsizlik tədbirlərindən sonra təxminən 15 dəqiqəlik fasilə verilib.

Görüş qaldığı yerdən bərpa olunub və “Real Betis” derbini 2:0 hesabı ilə qazanaraq xallarını 24-ə yüksəldib. “Sevilya” isə 16 xalda qalıb.

21:37

İspaniya La Liqasında keçirilən Əndəlus derbisi - “Sevilya” - “Real Betis” oyunu təhlükəsizlik səbəbindən yarımçıq dayandırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, matç zamanı azarkeşlər meydana külli miqdarda müxtəlif əşyalar atıblar. Hakim oyunu dərhal dayandıraraq komandaları paltardəyişmə otağına göndərib.

Futbolçular əvvəlcə meydanı tərk etmək istəməsələr də, hakim briqadası dərhal meydanı tərk edib.

Bir qədər sonra meydan tam boşaldılıb və vəziyyət sabitləşdirilib. Hazırda oyun yenidən davam etdirilir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

London derbisində xallar yarı bölündü - VİDEO
22:36
Futbol

London derbisində xallar yarı bölündü - VİDEO

Gərgin keçən “Çelsi” - “Arsenal” oyunu 1:1 hesabı ilə başa çatdı
Brunu Fernandeş Skoulzu geridə qoydu
22:30
Futbol

Brunu Fernandeş Skoulzu geridə qoydu

Portuqal yarımmüdafiəçi Premyer Liqada “Mançester Yunayted” tarixində assist sıralamasında 4-cü pilləyə yüksəldi
İlhan Palut istefa verdi
21:23
Futbol

İlhan Palut istefa verdi

“Rizəspor” rəhbərliyi baş məşqçinin qərarını qəbul etdiyini rəsmən açıqladı
“Hamburq” azlıqda qalmasına baxmayaraq qələbə qazanıb
20:58
Futbol

“Hamburq” azlıqda qalmasına baxmayaraq qələbə qazanıb

Bundesliqanın XII turunda dramatik sonluq: 90+4-də vurulan qol matçın taleyini həll etdi
“Liverpul” səfərdə “Vest Hem”i məğlub etdi - VİDEO
20:38
Futbol

“Liverpul” səfərdə “Vest Hem”i məğlub etdi - VİDEO

İsakın ilk Premyer Liqa qolu və Qakponun zərbəsi qırmızıların qələbəsini rəsmiləşdirdi
Lautaro Martinesin dublu “İnter”ə qələbə qazandırdı - VİDEO
20:15
Futbol

Lautaro Martinesin dublu “İnter”ə qələbə qazandırdı - VİDEO

Milan təmsilçisi “Piza” səfərindən 2:0-la döndü

Ən çox oxunanlar

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO
29 Noyabr 14:10
Futbol

“Uşaq futbolunda ən böyük problemlərdən biri valideynlərdir” - Sadiq Eyvazinin İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO

“Ulduz” futbol akademiyasının U8 komandasının baş məşqçisi ilə müsahibə
Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
29 Noyabr 13:21
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Əbu-Dabi “Böyük Dəbilqə”sində mübarizəni erkən dayandırdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Beləliklə, Hidayət yarışda çıxışını başa vurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
28 Noyabr 15:54
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Kəpəz”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qeyd edək ki, XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq
Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Noyabr 16:31
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Sabah” “İmişli”ə qalib gəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

XIII tura noyabrın 30-da yekun vurulacaq