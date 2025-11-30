30 Noyabr 2025
“Hamburq” azlıqda qalmasına baxmayaraq qələbə qazanıb

30 Noyabr 2025 20:58
Bundesliqanın XII turunda “Hamburq” öz meydanında “Ştutqart”ı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşün hesabını 17-ci dəqiqədə meydan sahiblərinin hücumçusu Robert Qlattsel açıb. 54-cü dəqiqədə isə qonaqların forvardı Deniz Undav tarazlığı bərpa edib.

81-ci dəqiqədə “Hamburq” azlıqda qalıb - Aleksandr Ressinq-Lelesiit birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulub.

Buna baxmayaraq, dramatik sonluq ev sahibinin xeyrinə olub: Fabiu Vieyra 90+4-cü dəqiqədə vurduğu qol ilə komandasına vacib qələbə qazandırıb.

Bu nəticədən sonra “Hamburq” 12 xalla 13-cü pilləyə yüksəlib və ardıcıl beş oyundur davam edən qələbəsizlik seriyasına son qoyub. “Ştutqart” isə 22 xalla 6-cı yerdə qərarlaşıb.

Məqalədə:

