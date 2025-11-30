30 Noyabr 2025
Elmar Baxşıyev: “Qəbələ” qələbəyə layiq idi”

30 Noyabr 2025 20:04
Elmar Baxşıyev: “Qəbələ” qələbəyə layiq idi”

Misli Premyer Liqasının XIII turunda keçirilən “Qəbələ” - “Araz-Naxçıvan” oyunundan sonra qonaq komandanın baş məşqçisi Elmar Baxşıyev matçın nəticəsini şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Baxşıyev oyunun ikinci hissəsində komandasının nəzarəti tam itirdiyini vurğulayıb.

“Ağır oyun alındı. Rəqibin təzyiqini gözlədiyimizdən daha çox hiss etdik. Birinci hissədə oyuna nəzarət edən tərəf biz idik. İkinci hissədə nəzarəti itirdik. Ağır məğlubiyyətdir. Komanda olaraq toparlanmalıyıq ki, növbəti oyunlara yaxşı hazırlaşaq”, - deyə baş məşqçi bildirib.

Baş məşqçi jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məğlubiyyətlə bağlı ən böyük təəssüfünün 3 xal deyil, komandanın oyundan qopması olduğunu deyib:

“Biz qalib gəlmək üçün heç nə etmədik. “Qəbələ” ilə heç bir prinsipim yoxdur. Sadəcə komandanın oyundan qopması məni kədərləndirir. “Qəbələ” qələbəyə layiq idi”.

