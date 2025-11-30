30 Noyabr 2025
“Vilyarreal” səfərdə dramatik qələbə qazandı

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 19:40
44
İspaniya La Liqasının XIV turunda “Real Sosyedad” öz meydanında “Vilyarreal”ı qəbul edib. “Reale Arena”da keçirilən qarşılaşmada qonaqlar 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, görüşün hesabını 31-ci dəqiqədə “Vilyarreal”ın hücumçusu Ayoze Peres açıb. 57-ci dəqiqədə Alberto Moleyro fərqi artıraraq qonaqları 2:0 öndə çıxarıb.

Cəmi üç dəqiqə sonra meydan sahibləri hesabı azaltmağa nail olublar. Yarımmüdafiəçi Karlosos Soler Fermin fərqlənib. Matçın 87-ci dəqiqəsində Ander Barrenetxea hesabı bərabərləşdirib və oyun dramatik məcraya düşüb.

Lakin əlavə olunmuş dəqiqələrdə Alberto Moleyro dubl edərək “Vilyarreal”a səfər qələbəsi gətirib.

Turnir cədvəlinə gəlincə, “Real Sosyedad” 14 turdan sonra 16 xalla 10-cu, “Vilyarreal” isə 32 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

