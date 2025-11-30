Kloppun qayıtmayacağı dəqiqləşir

İngiltərə Premyer Liqasının təmsilçisi “Liverpul” Arne Slotun komanda ilə yaşadığı uğursuz nəticələrə baxmayaraq Yurgen Kloppun geri dönüşünü gündəmə gətirməyə hazır deyil.
İdman.Biz xəbər verir ki, “The Telegraph” klubun keçmiş baş məşqçisi ilə yenidən əməkdaşlığa mane olan üç əsas faktoru açıqlayıb.
Birincisi, Kloppun klub rəhbərliyi ilə, xüsusilə Maykl Edvards və Culian Uordla arasında qalan fikir ayrılıqlarıdır. Məsələnin hələ də həll olunmaması mümkün qayıdışı ciddi şəkildə çətinləşdirir.
İkincisi, klub rəhbərliyi Arne Slotun komanda ilə müəyyən müddət eniş yaşamasını normal proses kimi qəbul edir və ona vaxt vermək niyyətindədir. Xatırladılır ki, “Liverpul” 2024-cü ilin yayında Slotun müqaviləsini pozmaq üçün “Feyenoord”a 8 milyon avro ödəyib və belə bir investisiyanın dərhal yarımçıq qoyulması məqsədəuyğun hesab olunmur.
Üçüncüsü, Yurgen Klopp hazırda futbol idarəçiliyində aktiv rol alır və “Leyptsiq” strukturunda beynəlxalq əlaqələr direktoru vəzifəsini tutur. Onun bu postu da Premyer Liqaya geri dönüş ehtimalını azaldan amildir.