“Arsenal” sürətlə titula gedir

İngiltərə Premyer Liqasının təmsilçisi “Arsenal” mövsümün bu mərhələsində ardıcıl qələbələrlə böyük üstünlük qazanaraq çempionluğa doğru irəliləyir. Artıq komanda yaxın izləyicilərindən 6 xal irəli çıxıb və yarışda mövqeyini möhkəmləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, növbəti turda “Arsenal”ın sınağı ağır olacaq - Artetanın komandası növbəti rəqib “Çelsi” olacaq.
London derbisi çempionluq yarışının gedişinə ciddi təsir göstərə biləcək əsas matçlardan biri kimi qiymətləndirilir.
Matç ətrafında böyük maraq var və qarşılaşmanın Premyer Liqa zirvəsi uğrunda önəmli rol oynayacağı gözlənilir.