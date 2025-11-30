“Liverpul” səfərdə “Vest Hem”i məğlub etdi - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının XIII turunda “Liverpul” səfərdə “Vest Hem” üzərində 2:0 hesablı qələbə qazanıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hesabı 60-cı dəqiqədə isveçli hücumçu Aleksander İsak açıb. Bu qol onun “Liverpul” forması ilə Premyer Liqadakı ilk qolu kimi tarixə düşüb.
Matçın sonlarında isə qonaqların üstünlüyünü Kodi Qakpo artırıb.
Qeyd edək ki, “Vest Hem” 84-cü dəqiqədə meydanda azlıqda qalıb - Lukas Paketa ard-arda iki sarı vərəqə alaraq meydandan qovulub.
Bu qələbə ilə “Liverpul” xallarını 21-ə çatdırıb və son üç məğlubiyyətlik seriyaya son qoyub. Arne Slotun komandası turnir cədvəlində 8-ci pilləyə yüksəlib. “Vest Hem” isə 11 xalla 17-ci sırada qərarlaşıb.
Eyni turda digər oyunların nəticələri isə belədir:
“Aston Villa” – “Vulverhempton” 1:0.
“Brayton” – “Nottinqem Forest” 2:0.