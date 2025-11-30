30 Noyabr 2025
AZ

İlhan Palut istefa verdi

Futbol
Xəbərlər
30 Noyabr 2025 21:23
33
İlhan Palut istefa verdi

Türkiyə Super Liqasının təmsilçisi “Çaykur Rizespor”un baş məşqçisi İlhan Palut evdə “Kayserispor”a 0:1 hesabı ilə uduzulan matçdan sonra istefa qərarını açıqlamışdı.

İdman.Biz xəbər verir ki, klub rəhbərliyi Palutun istefasını qəbul etdiyini rəsmi bəyanatla təsdiqləyib. Mavi-yaşıl komanda bu nəticədən sonra çempionatda 13-cü pilləyə geriləyib.

Klubun açıqlamasında belə deyilir:
“13 iyun 2023-cü ildən bu yana fədakarlıqla çalışan dəyərli baş məşqçimiz İlhan Paluta və onun heyətinə göstərdikləri xidmətlərə görə təşəkkür edir, karyeralarında uğurlar arzulayırıq”.

İlhan Palut “Çaykur Rizespor”da ümumilikdə 96 oyuna çıxıb. Bu müddətdə komanda 37 qələbə, 17 heç-heçə, 42 məğlubiyyət əldə edib.
Komandanın yeni baş məşqçi axtarışına yaxın günlərdə başlanacağı gözlənilir.

