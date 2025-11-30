“Ayntraxt” - “Volfsburq” oyununda qalib müəyyənləşmədi

Bundesliqanın XII turunda “Ayntraxt Frankfurt” öz meydanında “Volfsburq”u qəbul edib və tərəflər 1:1 hesabı ilə heç-heçə oynayıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, hesabı 67-ci dəqiqədə qonaqların hücumçusu Aaron Zenter açıb. Matçın son anlarında isə “Ayntraxt” penaltidən qol vuraraq hesabı bərabərləşdirib. Miçi Batşuayi-A Tunqa 90+6-cı dəqiqədə 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.
Bu nəticədən sonra “Ayntraxt” 21 xalla 7-ci, “Volfsburq” isə 9 xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb.
Növbəti turda “Ayntraxt” 6 dekabrda səfərdə “Leyptsiq”lə qarşılaşacaq. “Volfsburq” isə həmin gün öz meydanında “Union”u qəbul edəcək.