Brunu Fernandeş Skoulzu geridə qoydu

İngiltərə Premyer Liqasının XIII turunda “Mançester Yunayted” “Kristal Pelas” üzərində qələbə qazandığı görüşdə komandanın kapitanı Brunu Fernandeş iki qolun ötürməsini verərək klub tarixinə düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu nəticə ilə Fernandeşin Premyer Liqada assist sayı 56-ya yüksəlib və o, “qırmızı şeytanlar”ın əfsanəvi yarımmüdafiəçisi Pol Skoulzu (55 assist) geridə qoyub.
Beləliklə, klub tarixində Premyer Liqa üzrə daha çox məhsuldar ötürmə verən oyunçular siyahısı belə formalaşıb:
- Rayan Qiqqz - 162 assist.
- Ueyn Runi - 93 assist.
- Devid Bekhem - 80 assist.
- Brunu Fernandeş - 56 assist.
Fernandeş “Sportinq”dən “Mançester Yunayted”ə 2020-ci ilin yanvarında 60 milyon avroya (111 600 000 AZN) transfer olunmuşdu.
“Opta Sports”un məlumatına görə, portuqaliyalı yarımmüdafiəçi hazırda “Mançester Yunayted” tarixinin ən məhsuldar playmeykerlərindən biri kimi qiymətləndirilir.