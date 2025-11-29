29 Noyabr 2025
“Neftçi”nin ispaniyalı futbolçusu: “Problemi Samir Abasovda yox, özümüzdə axtarmalıyıq” - VİDEO

Futbol
Xəbərlər
29 Noyabr 2025 14:50
“Neftçi”nin ispaniyalı futbolçusu: “Problemi Samir Abasovda yox, özümüzdə axtarmalıyıq” - VİDEO

“Problemi Samir Abasovda yox, özümüzdə axtarmalıyıq. Çünki meydançaya çıxıb oynayan bizik. Belə oynamağımıza səbəb baş məşqçi amili ilə bağlı deyil, özümüzə baxmalıyıq”.

Bunu “Neftçi”nin ispaniyalı futbolçusu Mustafa Sek deyib.

29 yaşlı müdafiəçi Azərbaycan Premyer Liqasının XIII turunda səfərdə “Turan Tovuz”la qolsuz heç-heçə bitən matçdan sonra həm oyunla bağlı, həm də Samir Abasovun istefası barədə danışıb.

“İlk öncə ona təşəkkür edirəm. O, yalnız komandanın yaxşılığını düşünürdü. Samir Abasovla sağollaşmağa imkan olmadı. Amma o, həmişə bizim ürəyimizdədir. Futbolda belə şeylər olur. Deməzdim ki, birdəfəlik sağollaşdıq. Bilmək olmaz, gələcəkdə hər şey ola bilər”, - deyə o, “teleqraf”a açıqlamasında deyib.

