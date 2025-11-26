“Neftçi”nin sabiq forvardı: “Komanda nəticə göstərə bilmir, demək ki, Samir Abasovu göndərməyin vaxtı idi” - MÜSAHİBƏ

26 Noyabr 2025
“Samir Abasova kifayət qədər şans verildi. Sıfırdan komanda qurmaq imkanı verildi, ona büdcə ayrıldı, amma o, rəhbərliyin gözləntilərini doğrultmadı”.

Bunu “Neftçi”nin sabiq forvardı Ruslan Qurbanov sportal.az-a müsahibəsində deyib.

Həmin müsahibəni təqdim edirik:

- “Neftçi” hazırda turnir cədvəlində 8-ci pillədədədir. Mövsümün əvvəlində əksər futbolçular göndərildi və yeni, daha yüksək ödənişli oyunçular cəlb edildi. Amma komanda hələ də iddiasını ortaya qoya bilmədi. Samir Abasov da göndərildi postundan. Bu haqda nə deyəcəksiniz?

- Bu qədər büdcə və bu qədər oyunçu seçimi ilə komandanın gözlənildiyi kimi çıxış etməməsinə özüm də təəccüblənirəm. Son turda da “İmişli”yə 2:3 uduzdular. “İmişli”nin büdcəsi “Neftçi”nin büdcəsindən hardasa 5-10 dəfə azdır, amma onlar qazandılar.

- “İmişli” Premyer Liqada debütüdür. “Neftçi” onlarla iki görüşdən cəmi 1 xalla ayrıldı. Bu da Abasovun gedişinə səbəb oldu...

- Demək ki, Samir Abasovu göndərməyin vaxtı idi. Komanda nəticə göstərə bilmir. Azarkeşlər “Neftçi”ni hər zaman avrokuboklarda, hər zaman qalib gələn komanda kimi görmək istəyir. Lakin bunun əvəzində, sadəcə sözlər və hansısa bəhanələr var idi.

- Samir Abasov uğursuzluqları qəbul etmədiyi üçün klub rəhbərliyi onunla müqaviləyə birtərəfli xitam verdi. Sizcə, Abasov özü getməli idi?

- Samir Abasova kifayət qədər şans verildi. Sıfırdan komanda qurmaq imkanı verildi, ona büdcə ayrıldı, amma o, rəhbərliyin gözləntilərini doğrultmadı. “Neftçi” uğursuzluğa uzun müddət dözmür. Klubun hər şeyi var, amma nəticə yoxdur. “Neftçi”yə yeni baş məşqçi ilə uğurlar arzulayıram.

- Bundan sonra “Neftçi”nin vəziyyətinin düzələcəyini düşünürsünüz? Yəni bu heyətlə fərqli baş məşqçi uğur əldə edə bilər?

- Əsas odur ki, “Neftçi”nin yeni baş məşqçisi “komandanı mən yığmamışam”, “zamana ehtiyacım var” deməsin. Düşünürəm ki, yeni məşqçi ilə komanda həmişə daha yaxşı çıxış edir. Hər kəs öz dəyərini sübut edəcək və rəqabət olacaq ki, bu da inkişafa səbəb olacaq. Ümid edirəm ki, “Neftçi” avrokuboklara vəsiqə qazanacaq.

- Yuriy Vernidub və Abdullah Avcının adı hallanır. Sizcə, “Neftçi” üçün hansı profil məşqçi daha uğurlu olardı?

- Məşqçi kimi heç birini tanımıram. Məşqçi kim nə olursa-olsun, “Neftçi”yə uğurlar və böyük qələbələr arzulayıram. “Neftçi” həmişə flaqman olub və belə də qalacaq.

İdman.Biz

