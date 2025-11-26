26 Noyabr 2025
İtaliya mediası “Qarabağ”ın qapıçısına heyran qaldı: “O, qapının cəftəsini xatırlatdı” - İDMAN.BİZ-in İCMALI

26 Noyabr 2025 13:03
İtaliya mediası Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda keçirilən “Napoli” – “Qarabağ” (2:0) oyunundan sonra Azərbaycan çempionunun oyununu və xüsusilə Mateuş Koxalskinin çıxışını yüksək qiymətləndirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, italyan jurnalistləri hesab edir ki, məhz polyak qapıçı uzun müddət intriqanı qoruyub və ardıcıl xilasetmələri “Napoli”nin hücumlarına başlıca maneə olub.

“Eurosport Italia” Koxalskinin çıxışını “fövqəladə” adlandırıb və əsas xilasetmələrini vurğulayıb:

“Ən azı dörd sensasion seyv. O cümlədən Heylunnun penalti zərbəsini düzgün təxmin etdi. Buraxılan qollarda onun günahı yoxdur”, - deyə nəşr yazıb.

“TuttomercatoWeb” portalı qapıçının iradəsinə heyranlıqla yanaşıb:

“O, komandasını bacardığı qədər oyunda saxladı və tam haqlı olaraq matçın ən yaxşı oyunçusudur”.

“Goal Italia” isə Koxalskini “qapının cəftəsinə”ə bənzədib və onun keçilməz olduğunu qeyd edib:

“Heylunn sanki Koxalskinin mükəmməl oyunu qarşısında hipnoz olunmuşdu. Qapıçı sanki qapıda cəftə kimi dayanmışdı”

“La Gazzetta dello Sport” oyunun ən parlaq anını - Koxalskinin penaltini qaytardığı epizodu xatırladıb və “Qarabağ”ın ümumi oyununu müsbət dəyərləndirib:

“Azərbaycanlılar daha çox və daha təhlükəli əks-hücumlara çıxırdı”, - deyə qəzet qeyd edib.

Ağdamın “Qarabağ” klubu Neapoldakı məğlubiyyətdən sonra yeddi xalla 15-ci yerdən 16-cı yerə düşüb. Komandanın dəqiq mövqeyi digər oyunların nəticələrindən sonra müəyyənləşəcək.

Qurban Qurbanovun komandası növbəti Çempionlar Liqası matçını 10 dekabrda Amsterdam “Ayaks”ına qarşı Bakıda keçirəcək. Niderland təmsilçisi əsas mərhələdə keçirdiyi beş oyunun hamısında uduzub və turnirin son pilləsində qərarlaşıb.

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

