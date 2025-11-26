“Yerli məşqçi “Neftçi”də uğursuz olacaqsa, onun imicinə güclü zərbə dəyəcək” - Ceyhun Sultanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ

“Neftçi” klubunda baş verən hadisələr ölkə ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Daimi məşqçi dəyişiklikləri, gözlənildiyi kimi, heç bir yaxşı nəticə vermədi. Elə indi də ölkə çempionatının XII turunun yekunlarına görə, “İmişli”yə 2:3 hesabıyla uduzandan sonra rəhbərliyin səbir kasası daşdı və “Flaqman” Samir Abasovla yollarını ayırdı.
İdman.Biz bu mövzuda klubun idman direktoru vəzifəsində çalışmış, tanınmış futbol mütəxəssisi Ceyhun Sultanovla danışmağı qərara alıb.
- “Neftçi” klubuna birbaşa aidiyyəti olmuş şəxs kimi sizcə, Samir Abasovdan sonra komandaya kim rəhbərlik etməlidir?
- Düz qeyd etdiniz - aidiyyəti olmuş. Yəni bu, keçmişdə qalıb. Əgər indi “Neftçi”yə aidiyyəti olan biri olsaydım, o zaman bu suala cavab verə bilərdim. Amma yollarımız klubla çoxdan ayrıldığı üçün mənim fikrim ən azı subyektiv olacaq və heç kimə maraqlı olmayacaq.
- Yenə də... Axı istənilən fikir elə onsuz da subyektivdir.
- Yaxşı, belə israr edirsinizsə, bir ad çəkim: istərdim ki, “Neftçi”yə Qvardiola rəhbərlik etsin (gülür).
- Subyektiv ola bilərsiniz, amma gəlin realist də olaq.
- Bax, görürsünüz - mən də deyirəm ki, mənim fikrim, necə ki, hər hansı digər futbol mütəxəssisinin fikri, maraqlı olmayacaq. Çünki biz klubun indiki rəhbərliyinə aid deyilik. Kimisə deyə bilərik, kimisə tövsiyə edə bilərik, amma qərarı yenə də “Neftçi” rəhbərliyi verəcək.
- Söhbətlər gəzir ki, istefaya göndərilən Samir Abasovun yerinə əcnəbi məşqçi dəvət olunacaq, hətta konkret ad da çəkilir. Sizcə, xalq komandası adlandırılan “Neftçi”yə əcnəbinin rəhbərlik etməsi düzgün addımdırmı?
- Məsələ ondadır ki, əcnəbinin belə xalq, amma eyni zamanda çox problemli bir komandaya rəhbərlik etməsi daha asan olacaq. Əcnəbi, hətta heç nə alınmasa belə, yaxşı halda özü gedəcək, pis halda - ona düşən kompensasiyanı götürüb gedəcək. Onun işdən çıxarılması barədə Avropada maksimum bir neçə gün danışacaqlar - bu kluba bütün hörmətimə rəğmən, “Neftçi” Avropa futbolunun diqqət mərkəzində olan klub deyil, heç bu gün “Qarabağ” kimi də deyil.
Amma kluba yerli mütəxəssis rəhbərlik etsə və sonra işdən çıxarılsa, bu, artıq sondur - hər yerdə və həmişə danışacaqlar ki, “Neftçi” onu qovdu, öhdəsindən gəlmədi, başqa sözlə desək, məsuliyyət yükünü daşıya bilmədi. Bu isə həmin məşqçinin imicinə ən güclü zərbə olacaq.
- Yəni onun məşqçi çəkisi və adı dəyərdən düşəcək?
- Mən elə deməzdim. O, yenə də güclü məşqçi olaraq qalacaq, çünki biliklərini ondan heç kim ala bilməz. Amma məşqçi reputasiyası zərər görəcək. Çünki bizim məşqçilərin böyük əksəriyyəti Azərbaycanda çalışır və eyni səviyyədə iş tapmaq ona daha çətin olacaq. Buna görə də “Neftçi”dən şəxsi dəvət alan hər bir yerli məşqçi yüz dəfə düşünməlidir: buna hazırdırmı, peşəkarlığını tam şəkildə göstərə biləcəkmi, bu yükün öhdəsindən gələcəkmi, onu əzməyəcəkmi?..
- Sizcə, indi Samir Abasovun iş tapması daha çətin olacaq?
- Şübhəsiz. Çünki ilk dəfə “Neftçi”dən ayrıldıqda klubu çempion etmişdi. İndi isə tam başqa şəraitdə gedir.
- Siz namizəd göstərmədinizsə, bəlkə mən deyim? Məsələn, vaxtilə klubu çempion edən Arif Əsədov. O da bu komandaya rəhbərlik edə bilər.
- Arif Əsədov, əlbəttə, “Neftçi”yə rəhbərlik etmək üçün olduqca layiqli namizəddir. Amma yenə də eyni sual ortaya çıxır - bu yükü daşıya biləcəkmi, öhdəsindən gələcəkmi? Əgər alınmasa, yuxarıda dediyim kimi, onun imicinə zərbə dəyəcək.
Vüqar Vüqarlı