“Qalatasaray”da gərginlik: Günay Güvenç Okan Burukla mübahisə edib - VİDEO

UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turu çərçivəsində Belçikanın “Yunion” klubu ilə oyundan sonra Türkiyənin “Qalatasaray” klubunun ehtiyat qapıçısı Günay Güvenç baş məşqçi Okan Burukla mübahisə edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, hadisədən sonra Günay Güvenç baş məşqçinin iradına sərt reaksiya göstərib və komandanın avtobusuna minməkdən imtina edib.
Qapıçının bu addımı klub daxilində gərginlik olması barədə məlumatları gücləndirib.
Hadisənin səbəbləri barədə rəsmi açıqlama verilməsə də, qarşıdurmanın oyunsonrası emosional vəziyyətdən qaynaqlandığı iddia olunur.
“Qalatasaray” rəhbərliyinin məsələ ilə bağlı mövqeyi və Günay Güvençin mümkün intizam cəzası yaxın saatlarda bəlli olacaq.