Neymar mövsümün sonuna qədər sıradan çıxdı

Braziliyanın “Santos” klubunda çıxış edən Neymar sol dizinin menisk zədəsinə görə mövsümün sonuna qədər sıradan çıxıb və 2025-ci ilin sonuna qədər oynamayacağı gözlənilir.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Globo”nun məlumatına görə, Neymar Braziliya A Seriyasının 35-ci turunda “İnternasional”la matç ərəfəsində sol dizində ağrı hiss edib və buna görə həmin oyunu buraxıb.
Futbolçunun növbəti matça qayıdacağı gözlənsə də, zədənin ilkin düşünüləndən daha ciddi olduğu müəyyənləşib.
Nəticədə Neymar komandasına elit divizionda qalmaq uğrunda mübarizədə həlledici görüşlərdə kömək edə bilməyəcək.
Cari mövsümdə hücumçu “Santos”un heyətində bütün turnirlər üzrə 25 oyun keçirib, 7 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.
Neymarın klubla qüvvədə olan əmək müqaviləsi 2025-ci ilin sonuna qədər nəzərdə tutulub. Transfermarkt portalının məlumatına görə, futbolçunun bazar dəyəri 11 milyon avro (20,7 milyon AZN) təşkil edir.