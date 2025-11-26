26 Noyabr 2025
AZ

UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələnin beşinci turuna yekun vurulur

Futbol
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 09:20
57
UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələnin beşinci turuna yekun vurulur

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində V turun son oyunları keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, V turun son oyun günündə doqquz qarşılaşma baş tutacaq.

V tur çərçivəsində baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:

UEFA Çempionlar Liqası
V tur
26 noyabr
21:45. “Kopenhagen” - “Kayrat”
21:45. “Pafos” - “Monako”
23:59. “Arsenal” - “Bavariya”
23:59. “Atletiko Madrid” - “İnter”
23:59. “Ayntraxt Frankfurt” - “Atalanta”
23:59. “Liverpul” - PSV
23:59. “Olimpiakos” - “Real Madrid”
23:59. PSJ - “Tottenhem”
23:59. “Sportinq” - “Brügge”

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”
17:20
Futbol

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”

Hamza Hamzaoğlu sözlərinə görə, Azərbaycan təmsilçisi məğlub olmasına baxmayaraq layiqi mübarizə aparıb
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”
16:56
Futbol

Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”

Mütəxəssis komandalar arasında səviyyə fərqinin göründüyünü bildirib
AFFA yeniyetmə məhkumlar üçün maarifləndirici seminar təşkil edib - FOTO
16:50
Futbol

AFFA yeniyetmə məhkumlar üçün maarifləndirici seminar təşkil edib - FOTO

Seminarda yeniyetmələrin hüquqları, təhlükəsiz futbol mühiti və etik davranış qaydaları müzakirə olunub.
“Xankəndi”nin hücumçusu: “Sözün düzü bombardirliyə fikir vermirəm”
15:48
Futbol

“Xankəndi”nin hücumçusu: “Sözün düzü bombardirliyə fikir vermirəm”

Təcrübəli hücumcu komandasının İkinci Liqanın 10-cu turunda “Kür-Araz” üzərində böyükhesablı qələbəsini (7:2) şərh edib
“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
15:33
Futbol

“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan Futbolu Veteranları İttifaqının rəhbəri Sənan Qurbanovun müvəqqəti olaraq “Neftçi”yə baş məşqçi təyin edilməsini dəstəkləyib
“Mən oturduğum yerdə heç zaman söyüş olmur” - 62 ildir futbol azarkeşidir - FOTO/VİDEO
14:57
Futbol

“Mən oturduğum yerdə heç zaman söyüş olmur” - 62 ildir futbol azarkeşidir - FOTO/VİDEO

Azarkeş bir dəfə müsahibədə “Qarabağ”dan danışıb və əksəriyyət altından söyüş yazıb
“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər
14:45
Futbol

“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər

Uçuş-enmə zolağının buz bağlaması səbəbindən futbolçular və azarkeşlərin Turinə qayıdışı təhlükə altındadır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb