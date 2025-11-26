UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələnin beşinci turuna yekun vurulur

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində V turun son oyunları keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, V turun son oyun günündə doqquz qarşılaşma baş tutacaq.
V tur çərçivəsində baş tutacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edirik:
UEFA Çempionlar Liqası
V tur
26 noyabr
21:45. “Kopenhagen” - “Kayrat”
21:45. “Pafos” - “Monako”
23:59. “Arsenal” - “Bavariya”
23:59. “Atletiko Madrid” - “İnter”
23:59. “Ayntraxt Frankfurt” - “Atalanta”
23:59. “Liverpul” - PSV
23:59. “Olimpiakos” - “Real Madrid”
23:59. PSJ - “Tottenhem”
23:59. “Sportinq” - “Brügge”