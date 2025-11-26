“Real Madrid” rəhbərliyi Xabi Alonsoya tam etibar edir - KİV

“Real Madrid” rəhbərliyi baş məşqçi Xabi Alonsoya tam etibar edir.
Bu barədə İdman.Biz İspaniyanın Marca nəşrinə istinadən məlumat verir.
Madrid klubu Alonsonu hazırkı idman layihəsində əsas fiqur kimi görməyə davam edir. Komandanın son nəticələrinə baxmayaraq, bu mövqe qalır.
Mənbəyə görə, Xabi Alonso klub rəhbərliyi tərəfindən komanda üçün ideal məşqçi kimi qəbul edilir. Klub ispan məşqçinin verdiyi bütün qərarları dəstəkləyir. Bu, xüsusilə taktiki təcrübələrə və Vinisius Junior da daxil olmaqla oyunçu əvəzetmələri ilə bağlı qərarlara aiddir. Alonsonun komanda daxilindəki nüfuzu istənilən oyunçudan daha üstün hesab olunur. O, layihəni inamla irəli apara bilən lider kimi mövqeləndirilib.
Klub rəhbərliyi həmçinin mövcud qeyri-sabit vəziyyətlə bağlı sakitliyini ifadə edir. Son matçlarda xal itkisi narahatlıq doğurmur, çünki “Real Madrid” bunu uzun və rəqabətli mövsüm üçün normal hesab edir.
“Real Madrid” hazırda milli çempionatda 13 oyundan sonra La Liqa turnir cədvəlində “Barselona”dan bir xal çox toplayaraq birinci yerdədir. Madridlilər Çempionlar Liqasında isə dörd oyundan sonra doqquz xalla yeddinci yerdədirlər.