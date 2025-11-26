Qurban Qurbanov: “Bəsit qollar buraxdıq” - VİDEO

“Oyundan razı qaldım. Baxmayaraq ki, məğlub olduq”.
İdman.Biz xəbər verir ki, bunu “Qarabağ”ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunda "Napoli"yə qarşı keçirdikləri oyundan sonra mətbuat konfransında deyib.
“Napoli” – “Qarabağ” görüşü meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
“Futbolçularım çəkinmədən sona qədər mübarizə apardılar. Futbolçularımız cəsarətli oyun göstərdilər. Bu cür davam etməliyik. Dünən də qeyd etdiyim kimi, hər matçdan həzz almağa çalışırıq.
Birinci qoldan öncə oyunçu dəyişikliyi edəndə 5-li müdafiədən 4-lüyə keçiddə bir az çətinlik yaşadıq. Həmin vaxt da oyunun taleyi həll olundu. Bəsit qollar buraxdıq. İrad bildirəsi epizodlar deyildi”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”
Hamza Hamzaoğlu sözlərinə görə, Azərbaycan təmsilçisi məğlub olmasına baxmayaraq layiqi mübarizə aparıb
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”
Mütəxəssis komandalar arasında səviyyə fərqinin göründüyünü bildirib
“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
Azərbaycan Futbolu Veteranları İttifaqının rəhbəri Sənan Qurbanovun müvəqqəti olaraq “Neftçi”yə baş məşqçi təyin edilməsini dəstəkləyib
Füzuli Məmmədov: “İlk hissədə elə təəssürat yaranmışdı ki, “Qarabağ” sanki Neapolda yox, Bakıda oynayır”
Onun sözlərinə görə, Neapol təmsilçisi kifayət qədər keyfiyyətli və balanslı komandadır
Doqquz yaşlı Nuray niyə öz ölkəsində oynaya bilmir və ona İsveçdə nə təklif edilib? – İDMAN.BİZ MƏSƏLƏYƏ AYDINLIQ GƏTİRİB – FOTO/VİDEO
Əməkdaşımız istedadlı qızın atası və məşqçisi ilə danışıb
“Neftçi”nin sabiq forvardı: “Komanda nəticə göstərə bilmir, demək ki, Samir Abasovu göndərməyin vaxtı idi” - MÜSAHİBƏ
Ruslan Qurbanov bildirib ki, klubun hər cür imkanı var, amma nəticə yoxdur
“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.