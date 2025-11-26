Hans-Diter Flik: “Belə bir “Çelsi”yə qarşı on nəfərlə oynamaq asan deyil”

“Barselona”nın baş məşqçisi Hans-Diter Flik Çempionlar Liqasında “Çelsi”yə 0:3 hesablı məğlubiyyəti şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, “Barselona”nın müdafiəçisi Ronald Arauxo 44-cü dəqiqədə meydandan qovulub.
“O cür əla fürsətdə ilk qolu qaçırdıq. Belə bir “Çelsi” komandasına qarşı on nəfərlə oynamaq asan deyil. Mübarizə apardıq və müsbət anlar gördüm, amma topu çox itirdik. Deyə biləcəyim tək şey budur.
Asan topları itirdik və sadə, qeyri-dəqiq ötürmələr etdik. Bütün bunları təhlil etməliyik. Neçə dəqiqə olduğunu bilmirəm, amma uzun müddət on nəfərlə oynadıq. “Çelsi” topla çox yaxşı oynayır. Bunu qəbul etməliyik, eyni zamanda müsbət düşünməliyik.
İlk səkkizlikdə yer almaq çətindir, amma çalışmağa davam edəcəyik”, - Flik deyib.