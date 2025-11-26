Ceyhun Bayramov və heyəti “Napoli” - “Qarabağ” matçını stadiondan izləyiblər - FOTO

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti İtaliyaya rəsmi səfər çərçivəsində Neapolda UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin V turunun oyununda “Napoli” - “Qarabağ” qarşılaşmasını izləyiblər.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin “X” sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
“Bu, Azərbaycanın Avropa futbolunda güclü mövqeyini və milli çempionlarımızı beynəlxalq arenada dəstəklədiyini nümayiş etdirən qürurverici an olub”, - paylaşımda deyilir.
On the sidelines of the official visit to Italy, Foreign Minister of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov and the accompanying delegation had an opportunity to attend the UEFA Champions League match between Qarabağ and Napoli in Naples.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 26, 2025
A proud moment showcasing Azerbaijan’s strong… pic.twitter.com/e4sJI6KTeQ
Qeyd edək ki, “Napoli” - “Qarabağ” qarşılaşması meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.