UEFA Çempionlar Liqası: “Qarabağ”ın qapıçısının üç seyvi ən yaxşılar sırasına düşüb - VİDEO

“Qarabağ”ın qapıçısı Mateuş Koxalskinin üç qurtarışı Çempionlar Liqasının günün ən yaxşıları siyahısına düşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
25 yaşlı qolkiperin İtaliyada “Napoli” ilə oyunda penaltini dəf etdiyi epizodla yanaşı, digər iki seyvi də “6-lığ”a düşüb.
Avropa futbol qurumu paylaşımda “qapıçılar bu gecə ən yaxşı formadadırlar. Ən yaxşısı hansıdır?” deyə sorğu da başladıb.
Mateusz Kochalski 😤
Nikita Haikin 🤯
Mark Flekken 🚫
Gerónimo Rulli 🧤
Your favourite?! 🤔
Qeyd edək ki, “Napoli” - “Qarabağ” qarşılaşması meydan sahiblərinin 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
