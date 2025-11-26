Neapol effekti və Maradona irsi: “Qarabağ”ın məğlubiyyətinin nüansları - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ + VİDEO

“Qarabağ” Neapolda döyüşkən əhval-ruhiyyə nümayiş etdirdi, lakin bu, A Seriyasının liderlərindən xal almaq üçün kifayət etmədi.
İdman.Biz-in məlumatına görə, “Napoli” ilə matçda qarşılaşmanın taleyini böyük ölçüdə öz futbolçularımızın topa uğursuz toxunuşları həll etdi. Bu səhvlər qola çevrildi - 0:2.
Ağdam təmsilçisi Çempionlar Liqasında ikinci məğlubiyyətini aldı və bundan sonra pley-off iştirakçıları arasında yerini qorumaq uğrunda mübarizə xeyli çətinləşdi.
Neapola səfər futbol romantikası atmosferi yaradırdı. Çünki bu şəhərin simvolu olan Dieqo Maradonanı təkcə oyun üçün deyil, ümumən idman üçün xarakterik çərçivələrdən kənara çıxan bir irs təmsil edir. Stadion onun adını daşıyır, o, azarkeş nəsilləri arasında birləşdirici halqaya çevrilib, argentinalının adi vətəndaşların həyatına təsirini isə rejissor Paolo Sorrentino “Tanrının əli” filmində çox incə şəkildə çatdırıb. Bu baxımdan Neapola səfər hər bir komanda üçün adi hadisə deyil, xüsusilə də söhbət Çempionlar Liqasından gedirsə.
Ona görə də “Qarabağ” oyundan əvvəl psixoloji təzyiq altına düşmüşdü. Çünki Azərbaycan çempionu Maradona irsini müqəddəs sayan bir klubla qarşılaşmalı idi. Üstəlik, matç argentinalı əfsanənin ölümünün ildönümünə təsadüf edirdi ki, bu da təbii olaraq görüşün ümumi fonuna təsir göstərmişdi. Meydan sahiblərinin baş məşqçisi Antonio Konte də oyundan əvvəl bu barədə danışaraq, qələbəni Dieqoya həsr etmək niyyətində olduqlarını bildirmişdi.
Matçın ab-havasından kənara çıxsaq, ağdamlılar kifayət qədər keyfiyyətli futbol sərgilədilər. İlk dəqiqələrdən öz üslublarında oynamaq niyyətində olduqlarını göstərdilər və rəqibə uyğunlaşmaq fikrində olmadıqlarını aydın bildirdilər. Doğrudur, hücumda işlər qaydasında deyildi, epizodlar çətinliklə yaranırdı. Lakin İtaliya komandalarının güclü müdafiə xətti nəzərə alınanda bunu başa düşmək olar. “Napoli” də yaxşı təşkilatlanmış “Qarabağ” müdafiəsinə qarşı çətinlik çəkdi və uzun müddət fəallığını real qol vəziyyətlərinə çevirmədi.
Qapıçı Mateuş Koxalski də əla təsir bağışladı. Bir epizodda Neresin tərs ayaqla vurduğu güclü zərbəni qaytardı, fasilədən sonra isə Rasmus Hoylunnun penalti zərbəsini dəf etdi. Matçdan sonra Konte polşalı qapıçının seyvlərini inanılmaz adlandırdı.
Kevin Medina topun üzünə dəyməsi nəticəsində nokauta düşməsəydi, oyunun necə davam edəcəyini demək çətindir. Məcburi əvəzləmə müdafiə xəttinin ritmini pozdu və bundan neapollular dərhal yararlandılar. Səhnəyə Skott Maktominay çıxdı. Koxalski Bəhlul Mustafazadənin topa toxunuşunu çətinliklə qaytardıqdan sonra ingiltərəli futbolçu qarışıqlıqdan istifadə etdi. Yeddi dəqiqə sonra isə Maktominayın zərbəsi Marko Yankoviçə dəyib avtoqola çevrildi.
0:2 hesablı məğlubiyyət müəyyən bir məyusluq yaradır. Amma belə klubların - “Napoli” kimi komandaların - üstünlüyü məhz taktiki nüansları və epizodları dəyərləndirməsindədir. Qurban Qurbanov da bunu qeyd edərək bildirdi ki, Medina əvəzləndikdən və müdafiə xətti yenidən qurulduqdan sonra komanda 8-10 dəqiqəlik oyunun ritmini itirdi.
“Məcburi əvəzləməyə qədər bir sistemlə oynayırdıq, lakin dəyişiklikdən sonra bir müddət anlaşma pozuldu, üstəlik, rəqib dörd müdafiəçi ilə oynamağa keçdi. Elə həmin vaxt görüşün taleyi həll olundu. Buraxdığımız qollar, əlbəttə, sadə idi. Buna görə futbolçulara irad bildirmək olmaz” - “Qarabağ”ın baş məşqçisi fikrini yekunlaşdırıb.
Çempionlar Liqasının tam başa çatmamış V turundan sonra ağdamlılar 7 xalla 16-cı pillədə qərarlaşıb və daha yaxşı top fərqinə görə “Napoli”ni qabaqlayırlar. “Köhlən atlar” növbəti avrokubok oyununu 10 dekabrda Amsterdam “Ayaks”ına qarşı keçirəcək.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Zəki Fəyzullayev
“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”
Hamza Hamzaoğlu sözlərinə görə, Azərbaycan təmsilçisi məğlub olmasına baxmayaraq layiqi mübarizə aparıb
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”
Mütəxəssis komandalar arasında səviyyə fərqinin göründüyünü bildirib
AFFA yeniyetmə məhkumlar üçün maarifləndirici seminar təşkil edib - FOTO
Seminarda yeniyetmələrin hüquqları, təhlükəsiz futbol mühiti və etik davranış qaydaları müzakirə olunub.
“Xankəndi”nin hücumçusu: “Sözün düzü bombardirliyə fikir vermirəm”
Təcrübəli hücumcu komandasının İkinci Liqanın 10-cu turunda “Kür-Araz” üzərində böyükhesablı qələbəsini (7:2) şərh edib
“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
Azərbaycan Futbolu Veteranları İttifaqının rəhbəri Sənan Qurbanovun müvəqqəti olaraq “Neftçi”yə baş məşqçi təyin edilməsini dəstəkləyib
“Mən oturduğum yerdə heç zaman söyüş olmur” - 62 ildir futbol azarkeşidir - FOTO/VİDEO
Azarkeş bir dəfə müsahibədə “Qarabağ”dan danışıb və əksəriyyət altından söyüş yazıb
“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.