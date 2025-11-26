Joze Mourinyo “Qarabağ”ın növbəti rəqibini ələ saldı

Portuqaliyanın “Benfika” komandasının baş məşqçisi Joze Mourinyo UEFA Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinin V turunda “Ayaks” üzərində 2:0 hesablı qələbədən sonra açıqlama verib.
İdman.Biz xəbər verir ki, matç çərçivəsində erkən qol Portuqaliya təmsilçisinə həm hesab üstünlüyü, həm də emosional rahatlıq qazandırıb və bu nəticə komandanın turnirdə vəziyyətini xeyli yaxşılaşdırıb.
Mourinyo bu barədə danışarkən hələ iki qələbə lazım olduğunu bildirib:
“Turnir baxımından bu qələbə bizə yeni nəfəs verdi. Heç-heçə olsaydı, vəziyyətimiz daha ağır olardı. Düşünürəm ki, əgər yekunda doqquz xal toplaya bilsək, yaxşı şanslarımız olacaq. Hələ iki qələbə lazımdır”.
Baş məşqçi matçın sonluğunu isə belə təsvir edib:
“Elə hiss var idi ki, hətta “Ayaks”ın meydanda 150 oyunçusu olsaydı belə, onlar yenə qol vura bilməzdilər. Oyunçular əla iş gördülər və belə qələbəni matçdan sonra qeyd etmək çox xoş idi”.
Beş turdan sonar “Benfika” UEFA Çempionlar Liqasının ümumi mərhələ cədvəlində 29-cu pillədə qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, Çempionlar Liqasının tam başa çatmamış V turundan sonra “Qarabağ” 7 xalla 16-cı pillədə qərarlaşıb. “Köhlən atlar” növbəti avrokubok oyununu 10 dekabrda Amsterdam “Ayaks”ına qarşı keçirəcək.