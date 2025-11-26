26 Noyabr 2025
AZ

Azər Həşimovun “Karvan-Yevlax”la təzminat mübahisəsi YENİDƏN GÜNDƏMDƏ

Futbol
Xəbərlər
26 Noyabr 2025 11:12
61
Azər Həşimovun “Karvan-Yevlax”la təzminat mübahisəsi YENİDƏN GÜNDƏMDƏ

“Karvan-Yevlax” baş məşqçi Azər Həşimovla yollarını ayırsa da, bunu sosial şəbəkə hesablarında açıqlamayıb.

İdman.Biz sport24.az-a istinadən xəbər verir ki, komanda artıq yeni baş məşqçi Füzuli Məmmədovun rəhbərliyi altında məşqlərə də çıxır.

Sadəcə, Azər Həşimov “Neftçi”nin vidalaşdığı sabiq baş məşqçi Samir Abasovun yolunu gedir.

Mütəxəssis bölgə təmsilçisinin rəhbərliyindən təzminatını tələb edir. Həşimov mövsümün sonunadək müqaviləsinin olduğunu əsas gətirib və pulla bağlı güzəştə getməyəcəyini söyləyib.

Necə ki, “Neftçi”nin sabiq baş məşqçisi Samir Abasov da təzminat almaq üçün istefa verməyib və mövsümün sonunadək qazanacağı maaşı alacaq.

Qeyd edək ki, Azər Həşimov yayda “Karvan-Yevlax”ın baş məşqçisi təyin edilib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”
17:20
Futbol

“Qalatasaray”ın sabiq baş məşqçisi: “Qarabağ” Çempionlar Liqasında nəyə qadir olduğunu sübut edib”

Hamza Hamzaoğlu sözlərinə görə, Azərbaycan təmsilçisi məğlub olmasına baxmayaraq layiqi mübarizə aparıb
Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”
16:56
Futbol

Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: “Napoli” “Qarabağ”ı yaxşı təhlil etmişdi”

Mütəxəssis komandalar arasında səviyyə fərqinin göründüyünü bildirib
AFFA yeniyetmə məhkumlar üçün maarifləndirici seminar təşkil edib - FOTO
16:50
Futbol

AFFA yeniyetmə məhkumlar üçün maarifləndirici seminar təşkil edib - FOTO

Seminarda yeniyetmələrin hüquqları, təhlükəsiz futbol mühiti və etik davranış qaydaları müzakirə olunub.
“Xankəndi”nin hücumçusu: “Sözün düzü bombardirliyə fikir vermirəm”
15:48
Futbol

“Xankəndi”nin hücumçusu: “Sözün düzü bombardirliyə fikir vermirəm”

Təcrübəli hücumcu komandasının İkinci Liqanın 10-cu turunda “Kür-Araz” üzərində böyükhesablı qələbəsini (7:2) şərh edib
“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
15:33
Futbol

“Heç bir xarici mütəxəssis “Neftçi”də uğur qazanmayıb” - Oqtay Abdullayevin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan Futbolu Veteranları İttifaqının rəhbəri Sənan Qurbanovun müvəqqəti olaraq “Neftçi”yə baş məşqçi təyin edilməsini dəstəkləyib
“Mən oturduğum yerdə heç zaman söyüş olmur” - 62 ildir futbol azarkeşidir - FOTO/VİDEO
14:57
Futbol

“Mən oturduğum yerdə heç zaman söyüş olmur” - 62 ildir futbol azarkeşidir - FOTO/VİDEO

Azarkeş bir dəfə müsahibədə “Qarabağ”dan danışıb və əksəriyyət altından söyüş yazıb
“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər
14:45
Futbol

“Yuventus” komandası Norveçdə ilişib qalıb - geri dönüş təxirə düşə bilər

Uçuş-enmə zolağının buz bağlaması səbəbindən futbolçular və azarkeşlərin Turinə qayıdışı təhlükə altındadır

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO
24 Noyabr 22:04
Futbol

“Neftçi” PFK Samir Abasovu istefaya göndərib - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandanı “Turan Tovuz”la noyabrın 28-də keçiriləcək qarşılaşmaya hazırlamaq Sənan Qurbanova həvalə edilib
İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO
25 Noyabr 12:48
Digər

İdman balıqçılığı və onun çətinlikləri - İdman.Biz-in Çingiz Qənizadə ilə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ - FOTO

Təxminən 30 ildir balıqçılıqla məşğul olan, ölkənin ən titullu balıqçısı ilə həmsöhbət olduq
Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO
24 Noyabr 14:10
Futbol

Bukmekerlər “Qarabağ”ın “Napoli” ilə matçdakı şanslarını dəyərləndirib - İDMAN.BİZ-İN TƏHLİLİ + VİDEO

Bukmeker kontorları Ağdam klubunu açıq-aşkar autsayder hesab edir, baxmayaraq ki, sensasiya ehtimalını da istisna etmirlər.
“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO
25 Noyabr 11:09
Boks

“Belə çıxır ki, ölkəmə lazım deyiləm” - Ramal Amanovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + VİDEO

Ramal Amanov Azərbaycan boks millisinin baş məşqçisi haqqında fikirlərini açıqlayıb