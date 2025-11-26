FIFA-dan Kriştianu Ronalduya böyük jest: Cəzası donduruldu

Portuqaliya millisinin kapitanı Kriştianu Ronaldu DÇ-2026 Avropa zonası seçmə mərhələsinin F qrupunda aldığı qırmızı karta baxmayaraq, gələn il keçiriləcək mundialın qrup oyunlarında forma geyinə biləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, FIFA İntizam Komitəsinin açıqlamasına əsasən, Ronalduya İrlandiya ilə matçda aldığı qırmızı karta görə 3 oyunluq cəza verilib.
Bu cəzanın bir oyunu artıq yerinə yetirilib - futbolçu qrupun son oyunu olan Ermənistanla qarşılaşmada iştirak etməyib. Qalan iki oyunluq cəza isə bir il müddətinə dondurulub.
FIFA qərarın ləğv edilmədiyini xüsusi vurğulayaraq qeyd edib:
“Kriştianu Ronaldu sınaq müddəti ərzində oxşar xarakterli və ağırlıqdakı yeni bir qayda pozuntusu edərsə, cəzanın dondurulmuş hissəsi dərhal qüvvəyə minəcək və kapitanın növbəti rəsmi oyunlarında 2 matçlıq diskvalifikasiyası avtomatik olaraq tətbiq ediləcək. Bu hal, ediləcək yeni pozuntuya görə əlavə sanksiyaların verilməsinə mane olmayacaq”.
Xatırladaq ki, Ronaldu Portuqaliyanın İrlandiyaya 0:2 hesabı ilə uduzduğu görüşdə irlandiyalı müdafiəçi Dara O’Şeaya dirsəklə zərbə endirdiyi üçün birbaşa qırmızı kart almışdı.