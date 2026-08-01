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Sablyaçılarımız dünya çempionatında 28 komanda arasında 13-cü olub - FOTO

Qılıncoynatma
Xəbərlər
1 Avqust 2026 14:53
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Sablyaçılarımız dünya çempionatında 28 komanda arasında 13-cü olub - FOTO

Honkonqda qılıncoynatma üzrə dünya çempionatına yekun vurulub.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Anna Başta, Palina Kaspiaroviç, Səbinə Kərimova və Zərifə Hüseynovadan ibarət milli sablya növü üzrə komanda yarışında 13-cü olub.

İlk görüşdə Kanada yığmasına 45:34 hesabı ilə qalib gələn qadın sablyaçılarımız, ən güclü səkkizliyə yüksəlmək uğrunda keçirilən qarşılaşmada dünya çempionu Macarıstan seçmə kollektivinə 32:45 hesabı ilə uduzub.

Milli 9-16-cı yerlər uğrunda keçirilən görüşdə Polşa sablyaçılarına 34:45 məğlub olsa da, Honkonq (45:40) və Bolqarıstan (45:36) yığmasına qalib gələrək yekunda ümumi sıralamada 28 komanda arasında 13-cü sırada qərarlaşıb.

Kişi sablyaçıların komanda yarışında Murad Əkbərov, Saleh Məmmədov, Maqsud Hüseynli və Abbas Hüseynovdan ibarət millimiz 30-cu olub.

İlk görüşdə Küveyt yığmasına 45:39 hesabı ilə qalib gələn qılıncoynadanlarımız ən güclü 16-lığa yüksəlmək üçün keçirilən qarşılaşmada Macarıstan sablyaçılarına 27:45 hesabı ilə uduzub.

İdman.Biz
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