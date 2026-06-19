Sablyaçılarımız Avropa çempionatında ilk səkkizliyə düşüblər

Fransanın Antoni şəhərində qılıncoynatma üzrə Avropa çempionatı keçirilir.
Anna Başta, Səbinə Kərimova, Palina Kaspiaroviç və Zərifə Hüseynovadan ibarət komandamız qılıncoynatmanın sablya növü komanda yarışında 8-ci olub.
İlk görüşündə Almaniya sablyaçılarına 45:40 hesabı ilə qalib gələn millimiz ən güclü səkkizliyə yüksəlib. Yarımfinala vəsiqə uğrunda keçirilən qarşılaşmada Fransa seçmə kollektivinə 27:45 hesabı ilə uduzub.
Sablya üzrə qadınlardan ibarət milli komandamız 5-8-ci yerlər uğrunda keçirilən görüşlərdə Polşa seçmə kollektivinə (37:45) və Bolqarıstan yığmasına (39:45) uduzub.
Kişi sablyaçıların şəxsi yarışında Maqsud Hüseynli 70-ə yaxın iştirakçı arasında 16-cı olub. Qrup mərhələsini 3 qələbə ilə başa vuran Maqsud pley-offda Böyük Britaniya və İslandiya qılıncoynadanlarına qalib gələrək 1/8 finala yüksəlib. Maqsud Hüseynli ən güclü səkkizliyə yüksəlmək uğrunda keçirilən qarşılaşmada Fransa sablyaçısı Jan-Filip Patrisə 6:15 hesabı ilə məğlub olub.