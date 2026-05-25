Qılıncoynatma üzrə millimiz Dünya Kubokunda altıncı olub - FOTO

Perunun paytaxtı Lima şəhərində qılıncoynatmanın sablya növü üzrə qadınlar arasında Dünya Kuboku yarışına yekun vurulub.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, millimizin üzvləri - Anna Başta, Səbinə Kərimova, Palina Kaspiaroviç və Zərifə Hüseynovadan ibarət komanda 24 ölkə arasında altıncı yeri tutublar.
Millimiz turnirə Kolumbiya üzərində 45:27 hesablı qələbə ilə başlayıb. Daha sonra 1/8 final mərhələsində Yaponiya yığmasını 45:39 hesabı ilə məğlub edərək ən güclü səkkizliyə yüksəlib.
Bürünc medal uğrunda mübarizəyə gedən yolda Azərbaycan komandası yarımfinala vəsiqə üçün Polşa ilə qarşılaşıb. Gərgin keçən görüşdə rəqib 45:44 hesabı ilə qələbə qazanıb.
5-8-ci yerlər uğrunda görüşlərdə isə millimiz Koreya Respublikasını 45:41 hesabı ilə məğlub edib, İtaliya yığmasına 42:45 hesabı ilə uduzub.
Beləliklə, Azərbaycan komandası Dünya Kubokunu altıncı pillədə başa vurub.