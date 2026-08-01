1 Avqust 2026
AZ

Bakıda “Masters” Federasiya Kuboku keçiriləcək

Velosiped idmanı
Xəbərlər
1 Avqust 2026 16:30
128
Bakıda “Masters” Federasiya Kuboku keçiriləcək

Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsi və Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının (AzVİF) birgə təşkilatçılığı ilə “Masters” kateqoriyası üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyası məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yaşı 35-dən yuxarı olan həvəskar velosipedçilər qrup ötüşməsində qüvvələrini sınayacaqlar.

35-49 yaş kateqoriyasında olan kişi velosipedçilər 34 km, 50+ yaş kateqoriyasındakı idmançılar isə 25 km məsafəyə yarışacaqlar. 35+ yaş kateqoriyasında olan qadın velosipedçilər isə 17 km məsafəyə yarışacaqlar.

Qeyd edək ki, turnir avqustun 2-də Şıxovdakı Veloparkda təşkil olunacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Poqaçar “Tur de Frans”da beşinci çempionluğunu qazandı
27 İyul 11:12
Velosiped idmanı

Poqaçar “Tur de Frans”da beşinci çempionluğunu qazandı

Sloveniyalı velosipedçi ardıcıl üçüncü titulunu əldə edib
Velosipedçi uçuruma düşməkdən son anda xilas olub - VİDEO
26 İyul 09:39
Velosiped idmanı

Velosipedçi uçuruma düşməkdən son anda xilas olub - VİDEO

ABŞ-li velosipedçini qoruyucu tor ağır qəzadan xilas edib
Qazaxda velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışları keçirilib - FOTO/VİDEO
25 İyul 16:38
Velosiped idmanı

Qazaxda velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışları keçirilib - FOTO/VİDEO

Altı kateqoriya üzrə qalib və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar
“Bekhem” və “Ronaldo” Birlik Oyunlarında yarışacaq
23 İyul 19:17
Velosiped idmanı

“Bekhem” və “Ronaldo” Birlik Oyunlarında yarışacaq - FOTO

Hindistanın trek velosipedi üzrə medal ümidləri İngiltərə və Braziliya futbol əfsanələrinin adını daşıyır
Qazaxda velosiped idmanı üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək
20 İyul 14:25
Velosiped idmanı

Qazaxda velosiped idmanı üzrə Federasiya Kuboku keçiriləcək

İki gün davam edəcək yarışda fərdi və qrup ötüşməsi üzrə qaliblər müəyyənləşəcək
U-17 velosipedçilər İsmayıllıda təlim-məşq toplanışına başlayıblar - FOTO
19 İyul 12:28
Velosiped idmanı

U-17 velosipedçilər İsmayıllıda təlim-məşq toplanışına başlayıblar - FOTO

Hazırlıq prosesi 30 iyuladək davam edəcək

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı
31 İyul 00:48
Futbol

“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasında mübarizəni dayandırdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Ağdam klubu mübarizəsini Konfrans Liqasında davam etdirəcək
U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB
30 İyul 22:22
Güləş

U-17 dünya çempionatı: Qadın güləşçilərimiz üçün bürünc medal şansı qalır - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı
30 İyul 22:54
Futbol

Konfrans Liqası: “Neftçi” qələbəyə rəğmən mübarizədən kənarlaşdırıldı - YENİLƏNİB + VİDEO

"Dinamo Minsk" növbəti mərhələyə keçdi
U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub
30 İyul 00:04
Basketbol

U-18 basketbol millimiz Çexiyaya məğlub olub - YENİLƏNİB

Millimiz B qrupunu 2 qələbə, 3 məğlubiyyət ilə başa vurub