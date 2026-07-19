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U-17 velosipedçilər İsmayıllıda təlim-məşq toplanışına başlayıblar - FOTO

Velosiped idmanı
Xəbərlər
19 İyul 2026 12:28
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U-17 velosipedçilər İsmayıllıda təlim-məşq toplanışına başlayıblar - FOTO

Azərbaycanın 17 yaşadək oğlan və qızlardan ibarət şose velosipedi üzrə yığma komandalarının İsmayıllıda təlim-məşq toplanışına start verilib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 30 iyul tarixinədək davam edəcək hazırlıq prosesi məşqçi Elgün Əlizadənin rəhbərliyi ilə keçirilir.

Toplanışın əsas məqsədi gənc velosipedçilərin fiziki və texniki hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, komanda işinin təkmilləşdirilməsi və qarşıdakı yarışlara hazırlığın gücləndirilməsidir.

Dağlıq relyefi və əlverişli məşq şəraiti ilə seçilən İsmayıllıda keçirilən toplanış çərçivəsində idmançılar gündəlik məşqlərlə yanaşı, dözümlülük, taktiki hazırlıq və bərpa proseslərini əhatə edən proqram üzrə çalışacaqlar.

İdman.Biz
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