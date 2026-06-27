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Azərbaycan çempionatının nəticələri UCI reytinqinə daxil ediləcək

Velosiped idmanı
Xəbərlər
27 İyun 2026 12:55
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Azərbaycan çempionatının nəticələri UCI reytinqinə daxil ediləcək

Azərbaycanda iyunun 27-dən 30-dək şose velosipedi üzrə ölkə çempionatı keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, yarışın nəticələri Beynəlxalq Velosipedçilər İttifaqına (UCI) təqdim olunacaq və milli federasiyaların reytinq hesablamalarına daxil ediləcək.

Çempionat Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Azərbaycan Velosiped Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Fərdi yarışlar Bakıda, qrup yarışları isə Xızı rayonunda keçiriləcək.

İyunun 27 və 28-də Xəzər rayonu ərazisində, Dreamland-Türkan avtomobil yolu marşrutu üzrə (start saat 09:00-da) müxtəlif yaş kateqoriyalarında fərdi yarışlar təşkil olunacaq.

Bununla yanaşı, Azərbaycan Velosiped Federasiyasının təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq həvəskar velosipedçilər arasında da yarışlar keçiriləcək. 35-49 və 50 yaşdan yuxarı kateqoriyalarda iştirakçılar 15 kilometrlik məsafədə mübarizə aparacaqlar. Bu yarışlar iyunun 28-də baş tutacaq.

İyunun 29 və 30-da isə Xızı rayonunda qrup yarışları keçiriləcək. Yarışların yekununda ölkə çempionları müəyyənləşəcək.

İdman.Biz
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