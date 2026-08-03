3 Avqust 2026
AZ

Qadın velosipedçimiz Çində qələbə qazanıb - FOTO

Velosiped idmanı
Xəbərlər
3 Avqust 2026 17:34
138
Qadın velosipedçimiz Çində qələbə qazanıb - FOTO

Ölkəmizin şose velosipedi üzrə qadınlardan ibarət Elit yığma komandasının üzvü Viktoriya Sidorenko Çin Xalq Respublikasının “Pardus MK Women’s Cycling Team” komandasının heyətində “Xinjiang Production and Construction Corps” beynəlxalq turnirində uğurla çıxış edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, iki günlük yarışın birinci mərhələsində bütün rəqiblərini qabaqlayan təmsilçimiz növbəti gün fəxri kürsünün üçüncü pilləsinə qalxıb və ümumi təsnifatda birinci yeri tutub.

Qeyd edək ki, Viktoriya Sidorenko Çin komandasının heyətində cari ilin 2-7 oktyabr tarixlərində Sloveniyada keçiriləcək şose velosipedi üzrə Avropa çempionatına hazırlıq prosesi keçir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan velosipedçiləri Kahramanmaraş turunda yarışacaqlar
2 Avqust 21:58
Velosiped idmanı

Azərbaycan velosipedçiləri Kahramanmaraş turunda yarışacaqlar

Milli komanda UCI-nin 2.2 kateqoriyalı çoxgünlük turnirində iştirak edəcək
Həvəskar velosipedçilər arasında Federasiya Kubokunun qalibləri məlum olub - FOTO
2 Avqust 14:33
Velosiped idmanı

Həvəskar velosipedçilər arasında Federasiya Kubokunun qalibləri məlum olub - FOTO

Veloparkda keçirilən yarışda üç yaş kateqoriyası üzrə mükafatçılar müəyyənləşib
Bakıda “Masters” Federasiya Kuboku keçiriləcək
1 Avqust 16:30
Velosiped idmanı

Bakıda “Masters” Federasiya Kuboku keçiriləcək

35 yaşdan yuxarı kişi və qadın velosipedçilər müxtəlif məsafələr üzrə mübarizə aparacaqlar
Poqaçar “Tur de Frans”da beşinci çempionluğunu qazandı
27 İyul 11:12
Velosiped idmanı

Poqaçar “Tur de Frans”da beşinci çempionluğunu qazandı

Sloveniyalı velosipedçi ardıcıl üçüncü titulunu əldə edib
Velosipedçi uçuruma düşməkdən son anda xilas olub - VİDEO
26 İyul 09:39
Velosiped idmanı

Velosipedçi uçuruma düşməkdən son anda xilas olub - VİDEO

ABŞ-li velosipedçini qoruyucu tor ağır qəzadan xilas edib
Qazaxda velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışları keçirilib - FOTO/VİDEO
25 İyul 16:38
Velosiped idmanı

Qazaxda velosiped üzrə Federasiya Kuboku yarışları keçirilib - FOTO/VİDEO

Altı kateqoriya üzrə qalib və mükafatçılar medal, diplom və kuboklarla təltif olunublar

Ən çox oxunanlar

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB
31 İyul 19:23
Güləş

Dünya çempionatı: Azərbaycanın sərbəst güləşçisi təsəlliverici görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB
1 Avqust 17:47
Güləş

Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatının finalında - YENİLƏNİB

Azərbaycanı mundialda 29 pəhləvan təmsil edir
​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB
31 İyul 21:36
Basketbol

​Azərbaycanın U-18 qızlar millisi Rumıniyaya məğlub oldu - YENİLƏNİB

Millimiz qrup mərhələsində növbəti oyununu Portuqaliya yığmasına qarşı keçirəcək
İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO
2 Avqust 19:35
Güləş

İbrahim Həsənov U-17 dünya çempionatında gümüş medal qazandı - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan güləşçisi finalda İran təmsilçisinə 1:5 hesabı ilə uduzub